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31 июля 2025 в 12:50

В России могут появиться единые дни бесплатной парковки

В Госдуме призвали установить дни бесплатной парковки по всей России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владислав Даванков совместно с коллегами Антоном Ткачевым и Ярославом Самылиным предложил установить единые дни бесплатной парковки на платных местах по всей России, пишет 360.ru. По словам парламентариев, в регионах действуют разные правила предоставления такого права в воскресенье и праздничные дни.

Это приводит к ситуации, когда граждане разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство, — отметили депутаты в пояснительной записке.

В документе законопроекта предлагается установить дни бесплатной парковки на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения. Парламентарии призвали предоставить гражданам такое право по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и в другие отдельные дни, установленные субъектами РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму у популярных туристических мест действуют стихийные платные парковки, не соответствующие правилам дорожного движения. Деньги с автовладельцев взимают неизвестные люди без формы и документов, а чеки выдают от имени частного предпринимателя.

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