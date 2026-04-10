10 апреля 2026 в 20:44

«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни

Мясников: нежелание лечить остеопороз грозит переломом позвоночника

Нежелание лечить остеопороз чревато большими проблемами со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, ситуация может дойти до тяжелых травм, например, перелома позвоночника.

Это самая распространенная эндокринологическая проблема. <...> Этим надо заниматься. Вы об этом никто не знаете. Вот вы все у телевизора, вам сколько лет? 60 плюс? Значит, у вас 80 процентов есть остеопороз. Где раньше вы были? А где вы сейчас? Почему до сих пор не диагностируете и не лечите?прокомментировал медик.

Ранее Мясников обсудил с гостьей вопрос о том, стоит ли обращаться к медикам при судорогах в ноге во время плавания. Доктор ответил на вопрос женщины в достаточно резкой манере, подчеркнув, что поход к врачу не всегда означает получение утешительного или приятного ответа.

До этого доктор опроверг мнение невролога Павла Хорошева, что пенсионерам нельзя заниматься кардио- и силовыми тренировками. По его словам, такие тренировки полезны даже для людей старше 70 лет, помогая им чувствовать себя лучше.

