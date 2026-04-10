Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 21:29

Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии

Диверсия на трубопроводе TAL поставила под угрозу снабжение нефтью юга Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В конце марта неизвестные совершили диверсию на трансальпийском нефтепроводе TAL, в результате чего немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Баварии и Баден-Вюртемберге временно остались без сырья, пишет Business Insider. Злоумышленники вывели из строя одну из насосных станций в итальянских Альпах.

До 30 марта мы трое суток сидели без поставок по TAL и продержались только на собственных резервах, — приводит издание слова представителя завода.

Аналогичная ситуация сложилась на НПЗ Bayernoil в Фобурге. Два независимых источника подтвердили, что нефтепровод был временно выведен из строя в результате диверсии.

TAL — ключевая артерия для снабжения южногерманских НПЗ. Один только завод Miro ежесуточно обеспечивает горючим около 10 млн человек.

Ранее неизвестные подожгли ряд электроустановок в префектуре Шер в центре Франции, снабжающих энергией оружейные предприятия. Злоумышленники пытались повредить трансформаторы и опоры линий электропередачи в населенных пунктах Бурж, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер.

Европа
Германия
диверсии
нефтепроводы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.