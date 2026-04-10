Камала Харрис снова метит в президенты США

Камала Харрис допустила возможность выдвижения в президенты США в 2028 году

Бывший вице-президент США Камала Харрис в ходе конференции Национальной сети действий в Нью-Йорке сделала самое прямое заявление о своих амбициях на выборах 2028 года, сообщает NBC News. Во время беседы с преподобным Элом Шарптоном она выразила готовность вновь побороться за высший государственный пост, получив при этом мощную поддержку аудитории.

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении в третий раз, Харрис подтвердила серьезность своих намерений и понимание ответственности, которую накладывает работа в Белом доме.

Я могла бы. Я думаю об этом, — заявила политик.

Она также добавила, что статус-кво в стране давно не работает, и подчеркнула необходимость избавления правительства от бюрократии ради прогресса, которого ждет американский народ.