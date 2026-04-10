10 апреля 2026 в 20:31

Камала Харрис снова метит в президенты США

Камала Харрис допустила возможность выдвижения в президенты США в 2028 году

Камала Харрис Фото: Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший вице-президент США Камала Харрис в ходе конференции Национальной сети действий в Нью-Йорке сделала самое прямое заявление о своих амбициях на выборах 2028 года, сообщает NBC News. Во время беседы с преподобным Элом Шарптоном она выразила готовность вновь побороться за высший государственный пост, получив при этом мощную поддержку аудитории.

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении в третий раз, Харрис подтвердила серьезность своих намерений и понимание ответственности, которую накладывает работа в Белом доме.

Я могла бы. Я думаю об этом, — заявила политик.

Она также добавила, что статус-кво в стране давно не работает, и подчеркнула необходимость избавления правительства от бюрократии ради прогресса, которого ждет американский народ.

Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло почти 2 тыс.
«Скончались на месте»: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками
Камала Харрис снова метит в президенты США
Посол России раскритиковал музей Холокоста в Аргентине из-за Красной армии
Орбакайте резко просела по финансам на фоне отъезда из России
Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе
Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО
Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду
Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области
Хабенский ответил на предложение Певцова по возврату денег за спектакли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

