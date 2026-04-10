10 апреля 2026 в 21:30

«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании

Андрей Нестеренко на премьере сериала «Молодежка. Новая смена» Андрей Нестеренко на премьере сериала «Молодежка. Новая смена» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Андрей Нестеренко рассказал корреспонденту NEWS.ru на премьере сериала «Молодежка. Новая смена», что хотел бы поработать с режиссерами мирового уровня. По его словам, участие в международных проектах важнее всеобщего признания.

Не знаю, важно ли мне настолько мировое признание, мне хотелось бы поработать с различными режиссерами. <...> Мне бы просто хотелось мировой глобальной истории, попробовать ее и тоже прочувствовать, — пояснил Нестеренко.

Ранее звезда «Молодежки» Иван Жвакин заявил, что его опыт в фигурном катании пока минимален и работа в паре с фигуристкой Александрой Трусовой на проекте «Ледниковый период» стала для него новым вызовом. Артист признался, что к моменту участия в программе катался лишь месяц.

Также сообщалось, что актер из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян рассматривает возможность участия в выборах в Законодательное собрание Пермского края. По информации источника, он пойдет по округу № 23, который на протяжении нескольких созывов представляет спикер Валерий Сухих, а также по региональной группе, где традиционно побеждает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

