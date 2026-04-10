Великая Суббота Страстной седмицы — 2026: традиции, подготовка к Пасхе

Великая суббота Страстной седмицы — 2026: традиции, подготовка к Пасхе
Великая суббота Страстной недели, последний день перед Пасхой, полна особой благоговейной тишины. Это не просто пауза перед главным торжеством церковного календаря, а самый глубокий и таинственный миг года. Завершается строгий пост, затихает суета, и все внимание верующих обращается к событиям, которые изменили ход религиозной истории две тысячи лет назад. В 2026 году эта суббота приходится на 11 апреля. Рассказываем, что означает Великая суббота и что дозволено и запрещается в этот день.

Евангельские события: сошествие во ад и покой во гробе

Чтобы понять, что означает Великая суббота, необходимо обратиться к Евангелию и церковному преданию. После распятия, которое произошло в пятницу, Иосиф Аримафейский, тайный ученик Христа, испросил у Понтия Пилата разрешения снять Тело Учителя с креста. Он снял Тело, обвил его плащаницей и положил в новой гробнице, высеченной в скале неподалеку от Голгофы. Вход в пещеру ученик завалил тяжелым камнем.

Этот день стал днем физического покоя Христа. Однако, согласно богословам, в то время как Его тело пребывало во гробе, Своей душой Он спустился в самую глубину тьмы — в преисподнюю. Сошествие во ад является кульминацией Искупления. В православной гимнографии этот момент описывается как триумф Света: Господь разрушает врата ада, выводит из него души праведников, томившихся там со времен Адама, и дарует им возможность войти в Царство Небесное.

Сошествие во ад символизирует триумф жизни над смертью. Поэтому Великая суббота — это не день траура в его привычном понимании, а день таинственного ожидания. Это время, когда жизнь «во гробе плотски, во аде же с душою яко Бог». Мир замирает в попытке осознания: Бог уже победил, смерть преодолена. Впрочем, простому человеку еще лишь предстоит принять это известие сердцем и духом с наступлением Пасхи.

Богослужение: ожидание Пасхи и схождение Благодатного огня

Богослужение Великой Субботы — это уникальное литургическое действо, которое кардинально отличается от всех других ритуалов года. Утро начинается с утрени, во время которой вершится чин погребения Плащаницы. Плащаница — шитый образ Христа, лежащего во гробе, — выносится на середину храма в пятницу. В субботу перед литургией ее проносят крестным ходом вокруг храма, после чего возвращают в алтарь. Это действие знаменует переход от скорби о Распятии к вести о Воскресении.

Центральным событием дня является литургия святителя Василия Великого. Она совершается в соединении с вечерней, что бывает только несколько раз в году. Начало этой службы проходит в темных облачениях, символизирующих ночь смерти. Но уже во время чтения паремий (отрывков из Ветхого Завета) священники переодеваются в белые ризы. Ветхозаветные пророчества звучат как предвестие грядущего Воскресения. Самая главная паремия — это рассказ о пророке Ионе, который провел во чреве кита три дня, служа прообразом трехдневного пребывания Спасителя во гробе.

За литургией вместо Херувимской песни поется особый задостойник: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом…» Он создает атмосферу напряженного ожидания. В этот день, по древней традиции, оглашенные принимали Крещение, и поэтому чтение Апостола (Послание к Римлянам) говорит о погружении в смерть ради новой жизни.

Особое место занимает ожидание схождения Благодатного огня. Хотя это чудо совершается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме, духовно вся Церковь в этот день пребывает в ожидании света. Схождение Благодатного огня символизирует исшествие из Гроба того нетварного Света, который Христос принес в мир. В 2026 году, как и всегда, миллионы верующих будут следить за трансляцией из Иерусалима, воспринимая это чудо как ежегодное материальное свидетельство истинности Воскресения. В приходских храмах в полночь верующие встретят принесенный от Кувуклии огонь, который разнесут по всему миру.

Что можно делать в Великую субботу

Великая суббота — день максимальной концентрации на духовной стороне жизни. В то же время идет активная подготовка к светлейшему празднику. Так что и ответ на вопрос, что можно и нельзя делать в субботу Страстной седмицы, лежит в плоскости разумного сочетания молитвы и хозяйственных забот.

В этот день принято завершать уборку дома. Так, если пятница была посвящена скорби и воздержанию от работ, суббота — это время, когда можно и нужно привести в порядок жилище перед Пасхой. Основное правило: дела не должны замещать собой присутствие на богослужении. Утро рекомендуется посвятить литургии, а после нее, уже днем, заниматься приготовлением праздничного стола.

Также этот день — последний момент для того, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. В отличие от мирской шумной подготовки в предпраздничной суете, Великая суббота требует внутренней тишины. Можно:

  • читать книги духовного содержания;

  • обсуждать с близкими значение праздника;

  • помогать нуждающимся.

Церковь не запрещает легкую физическую работу, связанную с готовкой. И все же силы надо распределить так, чтобы не чувствовать изнеможения во время ночной пасхальной службы.

Важно помнить, что это время прощения. Прежде чем воскликнуть «Христос Воскресе!», нужно примириться с ближними. Поэтому добрым делом в субботу считается позвонить тем, с кем вы в ссоре, или мысленно отпустить все обиды.

Что нельзя делать: последний день поста и его границы

В Великую субботу Страстной недели верующие все еще держат пост. Но теперь говение имеет уникальный характер. Это единственный день в году, когда сочетается строгая аскеза и предвкушение полного разрешения на пищу.

Что категорически не рекомендуется делать:

  1. Предаваться унынию и праздному времяпрепровождению. Несмотря на то что Пасха близко, до наступления Воскресения Христова сохраняется атмосфера благоговейной тишины. Шумные застолья, громкая музыка, развлекательные мероприятия в этот день неуместны.

  2. Ругаться и сквернословить. Любое раздражение в последний день перед Пасхой считается тяжелым проступком, так как оскверняет душу, которая должна встретить Христа в чистоте.

  3. Употреблять скоромную пищу. Пост в Великую Субботу достигает своей кульминации. Для мирян разрешается горячая пища с растительным маслом. Граница поста снимается только после того, как в храме пропоют «Христос Воскресе» и разговеются куличом.

  4. Вступать в интимные отношения. Как и в весь период Страстной седмицы, супружеское воздержание в субботу является благочестивой традицией, подчеркивающей важность происходящего.

Итак, отвечая на вопрос, что можно и нельзя делать в субботу Страстной седмицы, следует подчеркнуть: главный запрет — это уступка суете и плотским удовольствиям, затмевающим духовное ожидание великого чуда.

Освящение куличей, яиц и пасхальной трапезы

Одним из самых известных ритуалов этого дня является освящение куличей и яиц. В отличие от многих укоренившихся обычаев, это действие имеет четкое богословское и практическое обоснование. Освящение пасхальной снеди происходит, как правило, в субботу после литургии или в первой половине дня.

Почему именно в субботу, а не на Пасху? Потому что пасхальная служба начинается поздно вечером и заканчивается глубокой ночью. Чтобы верующие могли разговеться сразу по возвращении домой, Церковь установила традицию освящать праздничную пищу накануне.

Корзина для освящения традиционно включает:

  • кулич — символ присутствия Воскресшего Христа в жизни верующих. Высокий пышный кулич напоминает об артосе — большом хлебе, который выносится в пасхальную ночь;

  • яйца — символ новой жизни и чуда. Традиция красить яйца восходит к преданию о Марии Магдалине, которая преподнесла яйцо императору Тиберию со словами «Христос Воскресе!», и оно чудесным образом покраснело;

  • творожную пасху — символ Гроба Господня и сладости жизни в Царствии Небесном. Готовится она в форме усеченной пирамиды.

Важно помнить, что освящение — это не магический акт, а благословение Церкви на вкушение пищи. Церковь предостерегает от превращения этого обряда в самоцель или в суеверие. Главное в этот день — не содержимое корзины, а молитвенное состояние сердца.

Народные традиции и приметы дня

На Руси традиции и приметы в Страстную субботу тесно переплелись с церковными обычаями, сформировав уникальный культурный гибрид. В народе этот день часто называли Красильной субботой, потому что именно в пятницу вечером и субботу утром заканчивали красить яйца.

Наиболее распространенные и устоявшиеся традиции Великой субботы перечисляем далее.

  • Сжигание «страстной» свечи. Свеча, с которой верующие стояли на утрене Великой пятницы (когда читались двенадцать Евангелий) или на субботнем богослужении, считалась сильным оберегом. Ее приносили домой зажженной, стараясь не погасить. Копотью от этой свечи в деревнях выводили кресты на притолоках дверей и на потолке, чтобы защитить дом от пожаров и бед на весь год.

  • Счет денег. Существовала примета, что если в Великую субботу трижды пересчитать все деньги в доме, то водиться они будут круглый год. Хотя это суеверие не имеет догматической основы, оно отражает народную мечту о благополучии.

  • Запрет на вынос вещей и денег из дома. Старались не давать взаймы ни денег, ни еды, чтобы не «отдать» из дома достаток и благодать.

  • Сон и бодрствование. Считалось благочестивым не ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье, чтобы не «проспать» счастье. Те, кто бодрствовал в эту ночь, по народным поверьям, будут здоровыми и удачливыми.

С точки зрения современной церковной традиции, эти обычаи носят языческий характер. Гораздо важнее не следовать суевериям, а встретить Пасху с чистым сердцем.

11 апреля 2026 года, в Великую субботу Страстной недели, миллионы людей вновь соберутся у храмов. Это день, когда небо максимально приближено к земле, а тишина говорит громче слов. От того, как пройдут эти часы — в суете или в сосредоточенном ожидании, — во многом зависит, какую глубину обретет для человека радость наступающего Светлого Христова Воскресения.

Ранее мы составили перечень правил церковного этикета.


