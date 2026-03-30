30 марта 2026 в 17:29

Этот пасхальный кулич с яблоком и корицей стал нашим семейным фаворитом. Вместо привычной сдобы — нежное тесто и пряный аромат

Пахнет этот кулич так, что хочется проснуться раньше. Яблоки, корица, ваниль — аромат, который заполняет дом и обещает праздник. Нарезаешь его, макаешь в чай, смотришь на близких — и понимаешь, что Пасха удалась.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 2 яйца + 1 желток, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 пакетик сухих дрожжей (7-10 г), щепотка соли, ванильный сахар, 1 чайная ложка корицы, 2-3 яблока (кисло-сладких). Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я его готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10-15 минут. В миске смешиваю яйца с желтком, оставшимся сахаром, ванильным сахаром, солью и корицей. Добавляю опару и растопленное, остывшее масло.

Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза.

Яблоки очищаю, удаляю сердцевину, нарезаю небольшими кубиками. Подошедшее тесто обминаю, аккуратно вмешиваю яблоки. Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 20-30 минут.

Выпекаю при 170-180°C 35-40 минут (время зависит от размера форм). Готовые куличи остужаю на решетке. Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой до крепких пиков. Покрываю куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Игры разума»: военэксперт о частных системах ПВО на Украине
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей
«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

