Этот пасхальный кулич с яблоком и корицей стал нашим семейным фаворитом. Вместо привычной сдобы — нежное тесто и пряный аромат

Пахнет этот кулич так, что хочется проснуться раньше. Яблоки, корица, ваниль — аромат, который заполняет дом и обещает праздник. Нарезаешь его, макаешь в чай, смотришь на близких — и понимаешь, что Пасха удалась.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 2 яйца + 1 желток, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 пакетик сухих дрожжей (7-10 г), щепотка соли, ванильный сахар, 1 чайная ложка корицы, 2-3 яблока (кисло-сладких). Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я его готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10-15 минут. В миске смешиваю яйца с желтком, оставшимся сахаром, ванильным сахаром, солью и корицей. Добавляю опару и растопленное, остывшее масло.

Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза.

Яблоки очищаю, удаляю сердцевину, нарезаю небольшими кубиками. Подошедшее тесто обминаю, аккуратно вмешиваю яблоки. Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 20-30 минут.

Выпекаю при 170-180°C 35-40 минут (время зависит от размера форм). Готовые куличи остужаю на решетке. Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой до крепких пиков. Покрываю куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

