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15 июня 2026 в 12:30

Перетерла творог с маслом и мукой — испекла «Ленивые ушки»: печенье-минутка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Перетерла творог с маслом и мукой — замесила мягкое тесто без яиц, нарезала треугольничками и через 20 минут испекла «Ленивые ушки»: хрустящие, рассыпчатые и тающие во рту. Никаких сложных форм, никакой возни — просто нарезала и в духовку. Получается обалденная вкуснятина: печенье-минутка к чаю, которое и дети, и взрослые съедают быстрее, чем я его пекла.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (жирного), 200 г сливочного масла (холодного), 2 стакана муки (около 300 г), 0,5 стакана сахара, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли.

Масло натрите на крупной терке, смешайте с творогом, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в круг, посыпьте сахаром, разрежьте на сегменты (как пиццу), сверните каждый от широкого края к центру (получатся «ушки»). Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или холодными — они не черствеют.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Ленивые ушки». Даже те, кто не любит творожную выпечку, просили добавки. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — вкус станет интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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