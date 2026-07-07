Как только созревают абрикосы, сразу пеку эту галету: хрустящее тесто и море сочной начинки

Как только созревают абрикосы, сразу пеку эту галету: хрустящее тесто и море сочной начинки

Когда появляются сладкие спелые абрикосы, первым делом готовлю именно эту галету. Она покоряет с первого кусочка: тонкое рассыпчатое тесто приятно хрустит, а сочная фруктовая начинка во время выпечки превращается в нежный ароматный десерт с легкой кислинкой.

Мне особенно нравится, что такая выпечка выглядит очень эффектно, хотя готовится совсем несложно. Не нужно искать форму, долго украшать пирог или переживать за идеальные края — именно легкая небрежность делает галету такой домашней и аппетитной.

Для приготовления понадобится: мука — 200 г, сливочное масло (замороженное) — 80 г, сметана — 100 г, яичный желток — 1 шт., сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, абрикосы — 500–600 г, кукурузный или картофельный крахмал — 1 ст. л., сахар — 1–2 ст. л. для начинки, яичный белок — 1 шт. для смазывания, миндальные лепестки — 2 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Замороженное сливочное масло натрите на крупной терке и быстро разотрите с мукой в крошку. Добавьте соль, сахар, сметану и желток, затем замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в морозильную камеру на 20 минут.

После этого раскатайте тесто в круг прямо на листе пергамента. Посыпьте середину крахмалом и сахаром, сверху красиво разложите дольки абрикосов. Свободные края теста заверните на начинку, смажьте их белком и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до золотистой корочки. Готовую галету немного остудите и перед подачей присыпьте сахарной пудрой.