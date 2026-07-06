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06 июля 2026 в 13:22

Бабушка сказала: «Это тесто на простокваше — счастливое». Она не ошибалась

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Когда в холодильнике скисло молоко, не выливай. Я покажу, как превратить это в самое воздушное тесто, от которого все будут в восторге.

Ингредиенты

Для простокваши: молоко 3,6% — 500 мл, йогурт натуральный 6% — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л.

Для теста: мука пшеничная — 500 г, простокваша — 500 мл, масло сливочное — 80 г, дрожжи сухие — 11 г, сахар — 3 ч. л., соль — 0,5 ч. л., масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала делаю домашнюю простоквашу: кипячу молоко, остужаю до 40 °C, добавляю сахар и йогурт, перемешиваю и укутываю в одеяло до полного остывания. Тем временем смешиваю готовую простоквашу комнатной температуры с сахаром и сухими дрожжами, накрываю пленкой и оставляю в тепле на 10 минут — опара должна ожить и запениться.

Добавляю в опару пару ложек муки, снова убираю в тепло на полчаса, жду пышную шапку. Затем всыпаю половину просеянной муки с солью, вливаю растопленное сливочное масло и постепенно, порциями, вмешиваю остальную муку. Готовое тесто накрываю пленкой и оставляю в тепле на час — оно должно вырасти вдвое, стать послушным и идеальным для любых пирожков.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько тесто на простокваше оказалось послушным: не липнет к рукам, не требует лишней муки и прощает все мои огрехи. Пирожки получились воздушными, с хрустящей корочкой, а внутри — мягкими, как облако. Совет: не бойтесь прокисшего молока в холодильнике — это ваш шанс стать героем ужина.

Проверено редакцией
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