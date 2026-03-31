Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных

Ношение одежды умершего близкого человека не несет в себе никакой негативной энергетики, заявил священник РПЦ. Любые предметы обихода, включая мебель и гардероб, не меняют своих свойств после кончины владельца и могут служить доброй памятью о нем, сообщает «Московский комсомолец Марий Эл».

Священник подчеркнул, что личные вещи можно смело оставлять себе или передавать на благотворительность без каких-либо опасений. Вместо того чтобы бояться материальных предметов, верующим рекомендуют сосредоточиться на духовной помощи усопшему, поминая его в домашних и храмовых молитвах.

Уверяю вас — никаких запретов или ограничений в данном случае нет, — добавил батюшка.

