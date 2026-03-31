Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 08:08

Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ношение одежды умершего близкого человека не несет в себе никакой негативной энергетики, заявил священник РПЦ. Любые предметы обихода, включая мебель и гардероб, не меняют своих свойств после кончины владельца и могут служить доброй памятью о нем, сообщает «Московский комсомолец Марий Эл».

Священник подчеркнул, что личные вещи можно смело оставлять себе или передавать на благотворительность без каких-либо опасений. Вместо того чтобы бояться материальных предметов, верующим рекомендуют сосредоточиться на духовной помощи усопшему, поминая его в домашних и храмовых молитвах.

Уверяю вас — никаких запретов или ограничений в данном случае нет, — добавил батюшка.

Ранее священник Алексей Батаногов объяснил, что куличи с колбасой, курицей и другими необычными начинками — это маркетинговый ход, который никак не относится к традициям Пасхи. По его словам подобная продукция нарушает символизм церковного праздника.

До этого священник Владислав Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. По его словам, дата совпадает с Днем космонавтики, что не является случайностью.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.