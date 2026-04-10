10 апреля 2026 в 21:16

За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек

Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press
Количество жертв израильских ударов по Ливану с 2 марта достигло 1953 человек, сообщил Минздрав республики в соцсети X. По данным ведомства, свыше 6 тыс. жителей получили ранения.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1953, раненых — 6303, — сказано в сообщении.

В сводке говорится, что число жертв израильских ударов по Бейруту и другим городам Ливана 8 апреля увеличилось с 254 до 357 человек, а количество раненых выросло с 1165 до 1223. Эти данные не являются окончательными, поскольку в ряде районов продолжается разбор завалов. Также сообщается, что обнаружены фрагменты тел, для установления личности погибших потребуется проведение ДНК-экспертиз.

Ранее президент Немецкого Красного Креста (DRK) Герман Греэ сообщил, что из-за продолжающихся израильских ударов Ливану угрожает гуманитарная катастрофа. По его оценке, ситуация в стране резко ухудшилась.

До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини сообщил, что после авиаудара Израиля в Бейруте остались руины и клубы дыма. По его словам, атака на густонаселенный район вышла за пределы обычных зон поражения. Число погибших достигло 303 человек.

