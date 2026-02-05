Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 00:55

На Западе предсказали развитие событий после окончания ДСНВ

ACA: США не будут увеличивать ядерный арсенал даже после окончания ДСНВ

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press
Руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA, Arms Control Association) Дэрил Кимболл заявил ТАСС, что администрации президента США Дональда Трампа не стоит отвергать инициативу его российского коллеги Владимира Путина о продлении ключевых ограничений Договора СНВ. По его мнению, это не мешает вести переговоры с Китаем, но дает критически важную стабильность.

Комментируя высказывания американского госсекретаря Марко Рубио, эксперт отметил, что Вашингтону и Москве необходимо продолжить совместную работу. Он убежден, что обе стороны должны соблюдать действующие лимиты и одновременно готовить новое соглашение, которое покроет не только стратегические ядерные силы, но и вооружения меньшей дальности, а также системы ПРО.

Вообще-то, если США увеличат свой развернутый стратегический арсенал, это приведет лишь к тому, что таким же образом поступит и Россия, а также к ускорению Китаем темпов наращивания своего стратегического арсенала, — подчеркнул Кимболл.

Руководитель отдела коммуникаций Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт ранее раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу договора о ядерной безопасности. Бездействие США в ответ на предложение России продлить ДСНВ, по его мнению, опасно дестабилизирует ситуацию в мире и является худшим посланием другим ядерным державам.

