13 апреля 2026 в 06:30

Стало известно, почему кружится голова при подъеме с кровати

Врач Самойлова связала головокружение при подъеме с кровати с падением давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Головокружение при резком подъеме с кровати может быть вызвано снижением артериального давления, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, подобное состояние часто наблюдается у пожилых людей и лиц, страдающих анемией.

Головокружение — это симптом, с которым сталкивается практически каждый человек хотя бы раз в жизни. Оно может возникнуть внезапно: при подъеме с кровати, наклоне за упавшим предметом или даже во время спокойного сидения. Если оно возникает при резком подъеме, скорее всего, речь идет об ортостатической гипотензии — временном падении артериального давления из-за задержки адаптации сосудов. Кровь «отливает» от головы, и появляется ощущение неустойчивости, потемнение в глазах или слабость. Такое состояние часто встречается у людей, страдающих обезвоживанием, анемией, а также у пожилых пациентов или тех, кто принимает препараты для снижения давления, — поделилась Самойлова.

Она подчеркнула, что головокружение при наклонах или поворотах головы часто связано с проблемами вестибулярного аппарата. По словам врача, самая распространенная причина — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Специалист отметила, что это состояние не представляет опасности, но требует точной диагностики и выполнения специальных упражнений для исправления.

Ранее кардиолог Александр Рогачев предупредил, что зубная боль в левой части рта и одышка могут быть признаками инфаркта. По его словам, не следует откладывать визит к врачу, если появились эти симптомы.

Здоровье
врачи
россияне
болезни
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
