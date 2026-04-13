Стало известно, почему кружится голова при подъеме с кровати

Головокружение при резком подъеме с кровати может быть вызвано снижением артериального давления, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, подобное состояние часто наблюдается у пожилых людей и лиц, страдающих анемией.

Головокружение — это симптом, с которым сталкивается практически каждый человек хотя бы раз в жизни. Оно может возникнуть внезапно: при подъеме с кровати, наклоне за упавшим предметом или даже во время спокойного сидения. Если оно возникает при резком подъеме, скорее всего, речь идет об ортостатической гипотензии — временном падении артериального давления из-за задержки адаптации сосудов. Кровь «отливает» от головы, и появляется ощущение неустойчивости, потемнение в глазах или слабость. Такое состояние часто встречается у людей, страдающих обезвоживанием, анемией, а также у пожилых пациентов или тех, кто принимает препараты для снижения давления, — поделилась Самойлова.

Она подчеркнула, что головокружение при наклонах или поворотах головы часто связано с проблемами вестибулярного аппарата. По словам врача, самая распространенная причина — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Специалист отметила, что это состояние не представляет опасности, но требует точной диагностики и выполнения специальных упражнений для исправления.

