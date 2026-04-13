«Черный день»: что на Западе и в России говорят об итогах выборов в Венгрии

В Венгрии подвели итоги парламентских выборов, победителем стала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Как мировые лидеры и политики отреагировали на результаты, что говорят в России?

Какие заявления сделал Мадьяр после победы

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, выиграв парламентские выборы, потребовал отставки всех государственных руководителей, включая президента Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он призвал премьер-министра Виктора Орбана не принимать значимых решений в последние дни своего правительства.

Мадьяр также заявил о намерении вернуть Венгрии полноправное участие в Евросоюзе и НАТО. Он добавил, что планирует укрепить демократию в стране, которую, по его мнению, подорвало предыдущее правительство Орбана.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал Мадьяр, получивший в результате победы на выборах возможность занять пост премьер-министра.

В беседе с венгерской газетой Мадьяр заявил о неизбежности переговоров Будапешта с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <...> Мы будем вести переговоры», — сообщил он.

Сам Мадьяр, одержав победу, заявил, что не намерен представлять интересы Украины в диалоге с российской стороной.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул Мадьяр.

Как в мире отреагировали на итоги выборов в Венгрии

Многие мировые политики уже высказались по итогам парламентских выборов в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на плодотворное сотрудничество с лидером «Тисы», а лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что уже поговорил с Мадьяром и в личном разговоре поздравил его с победой.

«Я только что беседовал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует победу демократического участия, приверженности венгерского народа ценностям Европейского союза, и место Венгрии — в Европе. Вместе продвинем более суверенную Европу — ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии», — заявил Макрон.

Не остался в стороне и британский премьер Кир Стармер: «Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду совместной работы с вами ради безопасности и процветания наших двух стран».

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией», — отметил он.

Мадьяр поделился в соцсетях, что с победой его поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага назвал победу Петера Мадьяра на выборах черным днем для Венгрии и всей Европы.

«Черный день для Венгрии, черный день для Европы», — написал Блага в своем Telegram-канале.

По его мнению, венгров теперь ждет «ад», а Брюссель будет пытаться сделать из Венгрии «новую колонию».

«Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского», — добавил Блага.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии и высказался о будущем Евросоюза. По его мнению, на фоне политических изменений в стране процессы внутри ЕС могут ускориться.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал Дмитриев в ответ на публикацию британского активиста Томми Робинсона.

