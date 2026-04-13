Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, победа оппозиции

После обработки всех голосов в Венгрии определили победителя парламентских выборов — им стала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Что известно о результатах, что победа оппозиции означает для России?

Что известно о результатах выборов в Венгрии

Оппозиционная партия «Тиса» выиграла выборы в Венгрии, получив 138 мест из 199 в Государственном собрании. Теперь, как сообщило Национальное избирательное бюро, партия будет иметь конституционное большинство в высшем законодательном органе страны на ближайшие четыре года.

Лидер «Тисы» и евродепутат Петер Мадьяр станет премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента в начале мая. Точную дату назначит президент Тамаш Шуйок. Мадьяр сменит Виктора Орбана, который возглавляет партию «Фидес — Венгерский гражданский союз».

Праворадикальная партия «Наша родина» во главе с Ласло Тороцкаи завоевала шесть мест в парламенте. Другие партии, включая Демократическую коалицию и шуточную «Партию двухвостой собаки», не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в законодательный орган.

Национальное избирательное бюро обнародовало итоги после обработки 98,63% бюллетеней. По мнению аналитиков, проверка оставшихся голосов уже не повлияет на результат.

Явка на выборах составила 79,51% — рекордный показатель в истории Венгрии. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек.

Выборы прошли без инцидентов и были признаны состоявшимися. Нарушения на избирательных участках не повлияли на их итоги. Ни одна партия не заявила о намерении оспорить результаты. В наблюдении за выборами участвовали международные эксперты из центризбиркомов разных стран, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и других организаций.

Что Мадьяр заявил после победы оппозиции на выборах

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержав победу на парламентских выборах, призвал всех государственных руководителей, включая президента Тамаша Шуйока, подать в отставку. На митинге в Будапеште он также попросил премьер-министра Виктора Орбана не принимать никаких решений в последние дни своего пребывания у власти.

«Я призываю президента республики немедленно попросить меня как лидера списка победившей партии сформировать правительство, а затем покинуть свой пост с таким же достоинством, с каким он его занял. Я призываю всех марионеток, которых правительство Орбана посадило на шею народу за последние 16 лет, сделать то же самое», — заявил Мадьяр, перечислив ряд высоких государственных должностей, в том числе председателя Верховного суда и руководителя государственного медиахолдинга.

Он также призвал «уходящего премьер-министра с сегодняшнего дня действовать в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать никаких решений, которые могли бы связать руки следующему правительству „Тисы“».

Кроме того, Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие своей страны в Евросоюзе и НАТО. Он также отметил, что намерен укрепить демократию в Венгрии, которая, по его словам, была подорвана при предыдущем правительстве Орбана.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал Мадьяр, получивший в результате победы на выборах возможность занять пост премьер-министра.

Также в беседе с одной из венгерских газет Мадьяр упомянул Владимира Путина, подчеркнув, что Будапешту в любом случае придется вести переговоры с российским лидером.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <...> Мы будем вести переговоры», — сообщил он.

При этом политик отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул Мадьяр.

