04 февраля 2026 в 15:24

Политолог объяснил общение кронпринцессы Норвегии Метте-Марит с Эпштейном

Политолог Панкратов назвал общение Метте-Марит с Эпштейном нормой для евроэлит

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press
Переписка кронпринцессы Норвегии Метте-Марит с американским финансистом Джеффри Эпштейном показывает, что речь идет не о случайной ошибке, а о допустимой для европейских элит норме, заявил NEWS.ru. научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, сама Метте-Марит представляет собой продукт деформаций европейских элит.

Переписка и личное общение кронпринцессы Норвегии Метте-Марит с Эпштейном – не ошибка, а допустимая норма для этой среды. Метте-Марит сегодня выглядит не просто частной фигурой со «сложной биографией», а как концентрат системных деформаций европейских элит, — отметил Панкратов.

Так называемое «бурное прошлое» Метте-Марит — не история «девушки из тусовки, вышедшей за принца», а устойчивая траектория, продолжил собеседник. Он напомнил, что у сына Метте-Марит также есть проблемы с законом.

Подростковая среда с алкоголем и наркотиками, партнер с судимостью за кокаин, внебрачный ребенок, а затем плавная интеграция в королевский дом без жесткой переоценки этих практик. Сегодня и сын Метте-Марит находится под арестом и проходит по десяткам эпизодов — от изнасилований до торговли наркотиками, — напомнил эксперт.

Ранее сообщалось, что норвежская королевская семья оказалась в центре скандала в связи с перепиской Метте-Марит с Эпштейном и новыми обвинениями против сына кронпринцессы Мариуса Хёйби. Согласно опубликованным данным, имя Метте-Марит встречается в материалах дела финансиста более 1000 раз.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

