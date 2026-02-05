Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 03:00

Сын-насильник, дело Эпштейна: кронпринцесса Норвегии погрязла в скандалах

3 февраля в Осло начался один из самых громких судебных процессов года. На скамье подсудимых оказался Мариус Борг Хейби — старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Он обвиняется по 38 пунктам, включая изнасилования. Сама представительница королевской семьи оказалась замешана в скандальном деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Таким образом, репутация монархии в Норвегии стремительно рушится. Чем знаменита Метте-Марит и есть ли у нее шансы стать королевой, читайте в материале NEWS.ru.

Как Метте-Марит связана с Эпштейном

Норвежская королевская семья оказалась в центре скандала. Переписка кронпринцессы Метте-Марит с Джеффри Эпштейном и новые обвинения против ее сына подорвали репутацию монархии. Согласно опубликованным данным, имя супруги наследника норвежского престола встречается в материалах дела финансиста более тысячи раз. Их общение в 2011–2013 годах включало обсуждения книг, поздравления с праздниками и личные приглашения.

Эпштейн, например, предлагал Метте-Марит шопинг в Prada и организовал визит к стоматологу для отбеливания зубов в Палм-Бич. Королевский дом Норвегии подтвердил факт четырехдневного визита кронпринцессы к скандальному бизнесмену в 2013 году. Ранее она уже выражала сожаление по поводу этого знакомства, подчеркивая, что не знала о его преступлениях и прекратила контакты с ним.

В чем обвиняется сын Метте-Марит

Накануне в Норвегии стартовал самый резонансный процесс года. Старший сын принцессы Мариус Хейби обвиняется по 38 эпизодам. Это дело считается беспрецедентным в современной норвежской судебной практике как по количеству вменяемых преступлений, так и по общественному резонансу.

29-летний Хейби подозревается в четырех случаях изнасилования, а также физическом и психологическом истязании бывших партнерш, угрозах с применением ножа. По данным следствия, ряд преступлений был совершен, когда жертвы находились в беспомощном состоянии. Сыну кронпринцессы вменяется также перевозка 3,5 кг марихуаны и превышение скорости. Он уже заявлял, что давно страдает от наркозависимости.

Что известно о прошлом кронпринцессы Норвегии

Метте-Марит (урожденная Метте-Марит Тьессем Хейби) родилась 19 августа 1973 года в Кристиансанне, на юге Норвегии, в семье журналиста Свена Хейби и Марит Тьессем. Ее родители развелись, когда девочке было 11 лет. Позднее отец женился вторично. У Метте-Марит также есть сестра и двое старших братьев.

По признанию кронпринцессы, ее отец страдал алкоголизмом. В старших классах сама Метте-Марит познакомилась с алкоголем и наркотиками. Ее внебрачный сын Мариус появился на свет в 1997 году — за четыре года до брака Метте-Марит с наследным принцем Норвегии Хоконом Магнусом. Со своим будущим супругом она познакомилась в 1999 году на музыкальном фестивале Quart в Кристиансанне. В семье есть еще двое детей — дочь Ингрид (2004 г. р.) и сын Сверре (2005 г. р.).

Что значат для Норвегии скандалы в королевской семье

Это огромный позор для норвежской нации, заявил доцент Финансового университета политолог Вадим Трухачев. По его словам, поведение Метте-Марит и ее сына воспринимается в Норвегии как шокирующее и вызывающее.

«Кронпринцесса отличается разгульным образом жизни, напоминающим принцесс Монако Каролину и Стефанию, — романы с сомнительными личностями, в числе которых были и человек африканского происхождения, и наркоман, — рассказал он NEWS.ru. — Ее сын Мариус Хейби — результат одного из таких романов. В парламенте уже идут дискуссии о возможном переходе к республике, но это пока что поддерживается лишь меньшинством. Большинство опросов показывает, что норвежцы не хотят отменять монархию. Тем не менее тень на нее уже брошена».

Какие шансы у Метте-Марит занять престол

Шансов у Метте-Марит стать королевой нет, заявил Трухачев. По его словам, в Норвегии монархия действительно близка к народу и общественное мнение учитывается при принятии таких решений, поэтому ее восхождение на трон совершенно исключено.

«Ситуация указывает на кризис института монархии в Европе. Современные монархи почти не влияют на принятие решений — за исключением небольших государств, как Монако или Лихтенштейн, — пояснил аналитик. — Многие королевские дома (Скандинавия, Голландия, Испания, Бельгия) стараются „впрыскивать свежую кровь“, женя принцев на простолюдинках, но это не решает системных проблем. Единственная монархия, которая играет действительно стабилизирующую политическую роль, — это Бельгия, которая при другом раскладе может распасться».

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Что говорят скандалы в Норвегии о состоянии европейских элит

Метте-Марит сегодня выглядит не просто как частная фигура со «сложной биографией», а как концентрат системных деформаций европейских элит, отметил эксперт-международник Руслан Панкратов. «Так называемое бурное прошлое Метте-Марит — не анекдот о „девушке из тусовки, вышедшей за принца“, а устойчивая траектория: подростковая среда с алкоголем и наркотиками, партнер с судимостью за кокаин, рождение ребенка вне брака, а затем плавная интеграция в королевский дом без жесткой переоценки этих практик, — указал он в беседе с NEWS.ru. — Сегодня этот же сын, Мариус Хейби, находится под арестом и проходит по десяткам эпизодов — от изнасилований и насилия до торговли наркотиками, что превращает „семейную историю“ в криминологический кейс, а не в сказку о „современной монархии с человеческим лицом“».

По его словам, переписка кронпринцессы с Эпштейном показывает: речь идет не о случайной ошибке, а о допустимой для этой среды норме.

«Здесь „плохое суждение“ по отношению к преступнику мирового масштаба признается только под давлением документов, а тяжелые уголовные обвинения в ближайшем окружении воспринимаются как управляемый пиар-кризис, а не как повод для институциональной самоочистки, — отметил эксперт. — В этом смысле норвежская монархия сегодня — лишь одна из витрин более широкой модели: система, которая декларирует ценности прозрачности, прав человека и гендерной чувствительности, на практике до последнего защищает своих, даже когда в досье появляются Эпштейн, обвинения в изнасилованиях и так далее».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Норвегия
монархия
Джеффри Эпштейн
обвинения
скандалы
