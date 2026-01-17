Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 14:54

Идеальные профитроли: секреты приготовления правильного заварного теста

Идеальные профитроли: секреты приготовления правильного заварного теста Идеальные профитроли: секреты приготовления правильного заварного теста Фото: Shutterstock/FOTODOM
В сотейнике соедините по 130 мл воды и жирных сливок, добавьте 100 г нарезанного кубиками холодного масла, две щепотки морской соли и столовую ложку тростникового сахара. Доведите до кипения — масло должно полностью раствориться, но не потерять аромат. Всыпьте 160 г муки из твердых сортов пшеницы, предварительно прогретой в духовке. Мешайте лопаткой ритмично, пока в центре не созреет плотный, глянцевый шар, а на дне не проступит тонкий янтарный налет.

Снимите с пламени, позвольте пару уйти. Затем вмешивайте поочередно пять желтков и одно целое яйцо. Каждое яйцо должно исчезнуть в блестящей массе без следа, прежде чем вы добавите следующее. Сделайте сферические заготовки кондитерским мешком, оставляя между ними дистанцию, побрызгайте ледяной водой с помощью распылителя.

Пеките в сердце раскаленной до 210°C печи ровно 12 минут, затем приоткройте дверцу на толщину лезвия, убавьте жар до 160°C и томите еще 20 минут.

Ранее мы писали о том, как ускорить обмен веществ с помощью супа. Готовим с имбирем и чили.

