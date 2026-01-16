Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»

Этот салат «Пикантный» готовится за считаные минуты, а вкус у него такой, будто над ним долго колдовали. Хрустящая корейская морковь, нежные сыры и крабовые палочки создают яркое, пикантное сочетание, которое отлично заходит и на празднике, и в обычный день. Минимум ингредиентов — максимум впечатлений.

Ингредиенты: морковь по-корейски — 150 г, твердый сыр — 80 г, плавленый сырок — 1 шт., крабовые палочки — 200 г, майонез — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, кунжут — для украшения.

Приготовление: в салатник выложите морковь по-корейски. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте к моркови. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и отправьте туда же. Плавленый сырок предварительно подморозьте, затем натрите на терке и добавьте к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом, добавьте тертый чеснок и тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте кунжутом. Салат получается нежным, пикантным и настолько вкусным, что исчезает со стола первым.

