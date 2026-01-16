Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:30

Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат «Пикантный» готовится за считаные минуты, а вкус у него такой, будто над ним долго колдовали. Хрустящая корейская морковь, нежные сыры и крабовые палочки создают яркое, пикантное сочетание, которое отлично заходит и на празднике, и в обычный день. Минимум ингредиентов — максимум впечатлений.

Ингредиенты: морковь по-корейски — 150 г, твердый сыр — 80 г, плавленый сырок — 1 шт., крабовые палочки — 200 г, майонез — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, кунжут — для украшения.

Приготовление: в салатник выложите морковь по-корейски. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте к моркови. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и отправьте туда же. Плавленый сырок предварительно подморозьте, затем натрите на терке и добавьте к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом, добавьте тертый чеснок и тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте кунжутом. Салат получается нежным, пикантным и настолько вкусным, что исчезает со стола первым.

Ранее мы делились рецептом, чтобы свекольный салат съедался без остатка. Готовим просто с жареным луком и фишками — свекла станет любимым овощем.

Проверено редакцией
Читайте также
Колбаса без подвоха: как найти настоящий мясной продукт среди хитрых заменителей
Общество
Колбаса без подвоха: как найти настоящий мясной продукт среди хитрых заменителей
Дамплинги в кокосовом карри — готовлю за 30 минут лучшую альтернативу пельменям
Общество
Дамплинги в кокосовом карри — готовлю за 30 минут лучшую альтернативу пельменям
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Салат «Медвежья шубка» — уютное блюдо к празднику и просто на ужин: готовлю с курицей и сыром
Общество
Салат «Медвежья шубка» — уютное блюдо к празднику и просто на ужин: готовлю с курицей и сыром
Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать
Общество
Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать
салаты
крабовые палочки
простой рецепт
корейская морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.