Как приготовить низкоуглеводный торт, который все примут за обычный

Для основы измельчите в блендере 150 г обжаренного пекана до состояния крошки, добавьте 50 г растопленного кокосового масла и столовую ложку какао. Утрамбуйте массу в форму для торта и уберите в холод. Для крема взбейте 500 г мягкого творожного сыра, 200 мл охлажденных жирных сливок, ванильный экстракт и стевию по вкусу до пышности. Равномерно распределите крем над основой. Для карамели уварите на медленном огне 100 мл сливок 33% со стевией и щепоткой соли до легкого загустения. Остудите и полейте торт, создавая узоры. Украсьте половинками пекана. Десерт получается насыщенным, с благородной горьковатой нотой орехов и шелковистой текстурой, полностью без сахара и муки.

