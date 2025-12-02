День матери
02 декабря 2025 в 07:45

ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной

ФНС закрыла фонд, учредителем которого была дочь Долиной Ангелина

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, одним из учредителей которого являлась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина, о чем говорят юридические регистрационные документы. В материале уточняется, что причина указана такая, как «ликвидация некоммерческой организации по решению суда», пишет РИА Новости.

Организация была основана в 2013 году. В январе 2021 года учредителем фонда стала Ангелина Долина. При этом уже в марте того же года она вышла из состава учредителей. Другие подробности не раскрываются.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что исполнительница хита «Погода в доме» поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости — чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость. Бородина отметила, что травля может привести к смерти певицы от сердечного приступа.

Тем временем в Сети появились ролики с «отменой» Долиной под песню «Погода в доме». На кадрах пользователи в шутку требуют вернуть им деньги за «импульсивные покупки» под влиянием мошенников — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, походы в стриптиз-клуб, бензин для авто.

