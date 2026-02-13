Суд арестовал москвича на 15 суток за комментарий о русских

Жителя Москвы привлекли к административной ответственности за негативный комментарий о русских, оставленный в украинских чатах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Суд назначил мужчине 15 суток ареста.

По данным канала, мужчину задерживали за мелкое хулиганство и демонстрацию экстремистской символики. Во время нахождения в спецприемнике следственные органы предъявили ему обвинение в разжигании вражды. Следствие установило, что москвич участвовал в украинских чатах, публиковал сообщения на украинском языке и размещал негативные высказывания о русских. Поводом для разбирательства стало выражение, размещенное в одном из чатов.

Прокуратура назначила лингвистическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что комментарий направлен на разжигание вражды. В материалах дела содержится справка о происхождении выражения после 2014 года и его распространении в украинской среде. Экспертиза отнесла это слово к русофобским. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он заявил, что доступ к аккаунту мог получить его сын.

