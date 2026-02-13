Дмитриев примет участие в переговорах по Украине в Женеве

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибудет в Женеву для участия в переговорах по украинскому урегулированию на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он прилетает отдельно.

Отдельно прилетает наш спецпредставитель. Дмитриев тоже будет, конечно, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Он также отметил, что новый раунд переговоров состоится в трехстороннем формате. Во встрече примут участие делегации из России, Украины и США.

До этого издание Politico со ссылкой на ряд источников сообщило, что США предоставят Украине гарантии безопасности при условии, что Киев заключит мирное соглашение с Москвой. По словам одного из американских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп использует тему гарантий для оказания давления на украинского президента Владимира Зеленского.

Газета Politico также сообщила, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины предварительно запланирован на следующую неделю в Абу-Даби или Майами. По мнению источников газеты, существует возможность для прогресса, несмотря на укрепление позиций сторон.