13 февраля 2026 в 17:14

Массовый сбой произошел в работе «Почты России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Массовый сбой зафиксирован в работе «Почты России», об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф». Так, только за последние 15 минут от пользователей поступило 40 жалоб. При этом причины неполадок не уточняются.

Фиксируем проблемы в работе «Почта России»! 40 жалоб за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее неполадки зафиксировали в работе игровой платформы Steam. Тогда за 15 минут поступило 49 сообщений из различных регионов страны. Согласно статистике обращений за последние шесть часов, наибольшее количество жалоб приходилось на Москву. Там зафиксировано 19% всех сообщений. Причиной неполадок могла быть авария на оборудовании или временный технический сбой.

До этого пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Примечательно, что такая тенденция наблюдалась второй день подряд. Количество жалоб за последние сутки достигло 8445, за час — 828. Проблемы в основном испытывают жители Магаданской, Сахалинской, Самарской, Новосибирской областей и ЯНАО.

