Сразу трое журналистов попали в реестр иноагентов

Минюст России внес сразу трех журналистов в реестр иностранных агентов, следует из данных на сайте министерства. В обновленном списке оказались Мария Лацинская, Галина Сидорова и Марина Охримовская.

Помимо журналистов, в реестре оказались проект поддержи активистов «Открытое пространство» и издание Agentura.ru. Кроме того, иноагентом был признан украинский активист Мишши Орешников.

Ранее Минюст России включил американскую неправительственную организацию International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Она занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.

До этого стало известно, что Тверской районный суд Москвы готовится к рассмотрению иска Министерства юстиции России о прекращении деятельности организации «Российское общество защиты животных „Фауна“». «Фауна» была основана в 2005 году в целях борьбы с жестоким обращением с животными и за улучшение условий их содержания. Основным видом деятельности указана издательская. Заседание состоится в середине февраля.