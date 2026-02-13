Замглавы МИД Галузин вошел в делегацию на переговорах в Женеве

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин войдет в состав российской переговорной группы на встрече с представителями США и Украины в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Делегация прибудет в швейцарский город 17 февраля.

В состав делегации войдут не менее 15 человек, включая Галузина, — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Ожидается, что новый раунд консультаций пройдет при участии всех трех сторон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к равноправному диалогу с Вашингтоном. На форуме «Жириновские чтения» дипломат подчеркнул, что переговоры с американской стороной будут проходить в режиме жесткого торга.

В то же время политолог-американист Михаил Синельников-Оришак допустил, что глава Белого дома Дональд Трамп может выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. По его мнению, действующий президент США пока не способен достичь заявленных целей, поэтому сторонам придется привлечь его к переговорному процессу позднее.