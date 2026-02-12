В МИД раскрыли условие для возобновления диалога с США Рябков заявил о готовности России к диалогу с США на равных

Россия готова к диалогу с США на равных, заявил на Международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, переговоры будут вестись в режиме жесткого торга, если потребуется, сообщает ТАСС.

Иллюзий мы не питаем и настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных. Если потребуется в режиме жесткого торга, — сказал дипломат.

Ранее Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели заявил, что политика Соединенных Штатов в отношении России требует изменений к лучшему для возобновления переговоров по новому ДСНВ. По словам дипломата, оснований для запуска переговорного процесса на данный момент нет. Он также выразил сожаление по поводу того, что администрация США воспринимает прекративший действие договор как нечто неудовлетворительное.

До этого в МИД РФ отметили, что Россия готова принять решительные военно-технические контрмеры для нейтрализации потенциальных угроз после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). США не ответили на российское предложение о добровольном продлении ключевых ограничений договора.