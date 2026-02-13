Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе

Опубликованы кадры, на которых запечатлена операция сотрудников правоохранительных органов против секты «Русская православная церковь — Царская империя». Судя по видео, опубликованным РЕН ТВ, некоторых адептов организации взяли под стражу.

Также в кадр попал момент, как силовики выбивают дверь в одном из зданий. Оттуда доносился женский голос.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS предложил ввести пожизненное заключение для лиц, виновных в создании деструктивных культов и вовлечении в них граждан. Парламентарий раскритиковал действующее законодательство, считая максимальное наказание в четыре года лишения свободы совершенно несоразмерным.

До этого в Санкт-Петербурге вышли на связь сестры Марина и Ирина, которых разыскивали родственники. Девушки дали о себе знать, узнав, что их ищут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они находятся в неизвестной квартире вместе с матерью Анной. В разговоре женщина пояснила, что семья сознательно отказалась от официальных документов, и это решение продиктовано их религиозными убеждениями.