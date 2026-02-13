Зимняя Олимпиада — 2026
В Рунете произошел масштабный сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители России сообщили о массовом сбое в Рунете, который затронул миллионы человек. Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб сейчас поступает на работу Discord (3526 жалоб за час), Character Ai (1271), «Почты России» (486), Cloudflare (202) и ChatGPT (113). Также проблемы фиксируют пользователи Telegram, Steam, Т-Банка, Ростелекома, МГТС и Сбербанка.

Что касается регионов, то чаще всего о сбоях пишут жители Москвы (799 жалоб за час), Санкт-Петербурга (440), Свердловской (227), Новосибирской (264), Самарской (154), Иркутской областей (137). Чуть меньше проблем в Нижегородской области (135), Красноярском крае (132) и Ленинградской области (105).

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в России могут окончательно заблокировать Google, но на данный момент это нецелесообразно. По мнению депутата, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение компании в РФ, чтобы получить от нее деньги с назначенных штрафов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал платформу MAX доступной альтернативой другим мессенджерам в России. По его словам, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
