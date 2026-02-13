Стало известно, как избежать штрафа при покупке автомобиля у иностранца

Оплату за автомобиль, приобретенный у иностранца, следует проводить через банковский перевод, заявили NEWS.ru в пресс-службе ГК «Автодом». Специалисты подчеркнули, что покупка машины у официального дилера по-прежнему остается самым надежным вариантом.

В 2026 году таможенная служба начала запрашивать у россиян подтверждение законности сделок по приобретению автомобилей у иностранцев. Поводом становится покупка авто за наличные или криптовалюту. Единственный законный способ обезопасить себя от штрафов при покупке у нерезидента — проводить платеж через банк с корректным назначением перевода. Однако на практике это сложно, поскольку продавцы-иностранцы часто сами настаивают на «серых» схемах, а банки могут заблокировать крупный трансграничный перевод без подтверждающих документов, — предупредили в ГК «Автодом».

В компании отметили, что некоторые считают передачу наличных денег гражданам Казахстана, Белоруссии или Киргизии обычным явлением, однако в таких ситуациях нарушителям может грозить штраф в размере 20–40% от суммы сделки. По словам экспертов, срок давности для подобных нарушений составляет два года.

Участник такой операции действительно может сэкономить, купив авто напрямую у иностранца без посредников. Но эта экономия обнуляется в тот момент, когда приходит уведомление от налоговой службы с требованием доплатить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Гораздо более прозрачным и безопасным вариантом остается покупка авто с пробегом у официальных дилеров. Компания берет на себя не только юридическую проверку сделки, но и гарантийные обязательства, тогда как при покупке у нерезидента защитить свои права в случае поломки или скрученного пробега практически невозможно, — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что россияне начали получать письма от налоговой и таможенной службы из-за покупки автомобилей у иностранцев за наличные или криптовалюту. В запросах ведомства требуют уточнить детали оплаты и предупреждают о возможных штрафах за нарушение валютного контроля.