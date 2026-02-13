Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:26

Стало известно, как избежать штрафа при покупке автомобиля у иностранца

Пресс-служба «Автодома»: покупка авто у иностранца должна проходить через банк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Оплату за автомобиль, приобретенный у иностранца, следует проводить через банковский перевод, заявили NEWS.ru в пресс-службе ГК «Автодом». Специалисты подчеркнули, что покупка машины у официального дилера по-прежнему остается самым надежным вариантом.

В 2026 году таможенная служба начала запрашивать у россиян подтверждение законности сделок по приобретению автомобилей у иностранцев. Поводом становится покупка авто за наличные или криптовалюту. Единственный законный способ обезопасить себя от штрафов при покупке у нерезидента — проводить платеж через банк с корректным назначением перевода. Однако на практике это сложно, поскольку продавцы-иностранцы часто сами настаивают на «серых» схемах, а банки могут заблокировать крупный трансграничный перевод без подтверждающих документов, — предупредили в ГК «Автодом».

В компании отметили, что некоторые считают передачу наличных денег гражданам Казахстана, Белоруссии или Киргизии обычным явлением, однако в таких ситуациях нарушителям может грозить штраф в размере 20–40% от суммы сделки. По словам экспертов, срок давности для подобных нарушений составляет два года.

Участник такой операции действительно может сэкономить, купив авто напрямую у иностранца без посредников. Но эта экономия обнуляется в тот момент, когда приходит уведомление от налоговой службы с требованием доплатить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Гораздо более прозрачным и безопасным вариантом остается покупка авто с пробегом у официальных дилеров. Компания берет на себя не только юридическую проверку сделки, но и гарантийные обязательства, тогда как при покупке у нерезидента защитить свои права в случае поломки или скрученного пробега практически невозможно, — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что россияне начали получать письма от налоговой и таможенной службы из-за покупки автомобилей у иностранцев за наличные или криптовалюту. В запросах ведомства требуют уточнить детали оплаты и предупреждают о возможных штрафах за нарушение валютного контроля.

автомобили
штрафы
покупки
машины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение детей в колодец на парковке в Москве попало на видео
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.