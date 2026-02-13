Российский бизнесмен покинул реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение об исключении из реестра иностранных агентов предпринимателя Андрея Павлова. Бизнесмен известен как основатель крупной сети обувных магазинов Zenden. В официальном сообщении ведомства поясняется, что данное решение связано с тем, что Павлов утратил признаки, послужившие основанием для присвоения ему этого статуса.

Помимо этого, из специального перечня был удален Благотворительный фонд развития филантропии. Как уточнили в Минюсте, причиной для исключения организации стала ее полная ликвидация.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов. В обновленный список были включены сразу три представителя журналистского сообщества.

До этого появилась информация о том, что Тверской районный суд начал подготовку к рассмотрению искового заявления от Министерства юстиции. Предмет иска — ликвидация организации «Российское общество защиты животных „Фауна“». Слушание по данному делу назначено на середину февраля.