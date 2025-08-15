«Прозрачный намек»: в ГД назвали страны, связанные с разработкой «Сапсанов» Депутат Ивлев назвал намеком удар по заводам с «Сапсанами» на Украине

Уничтожение украинских предприятий по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» представляет собой четкий сигнал странам — участницам проекта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что Москва сорвала планы Лондона, Берлина и Парижа.

Огневое поражение предприятий ВПК Украины, производивших ОТРК «Сапсан», — это весьма прозрачный намек Лондону, Берлину и Парижу, в кооперации с которыми киевский режим разрабатывает и производит дальнобойные вооружения для ударов по территории России, — сказал парламентарий.

Между тем доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.