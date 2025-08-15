Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:27

«Прозрачный намек»: в ГД назвали страны, связанные с разработкой «Сапсанов»

Депутат Ивлев назвал намеком удар по заводам с «Сапсанами» на Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уничтожение украинских предприятий по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» представляет собой четкий сигнал странам — участницам проекта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что Москва сорвала планы Лондона, Берлина и Парижа.

Огневое поражение предприятий ВПК Украины, производивших ОТРК «Сапсан», — это весьма прозрачный намек Лондону, Берлину и Парижу, в кооперации с которыми киевский режим разрабатывает и производит дальнобойные вооружения для ударов по территории России, — сказал парламентарий.

Между тем доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.

Украина
Госдума
ракеты
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер рассказал, почему у Никиты Преснякова не сложилась карьера в США
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.