День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 13:31

Опять рассада встала колом: теплица работает, только когда земля уже теплая внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие торопятся высадить рассаду в теплицу по календарю, а потом удивляются: растения стоят, болеют и почти не растут. Все потому, что решает не дата, а температура почвы. Если земля холодная, корни просто «замирают» и не могут нормально питать куст.

Опытные дачники всегда смотрят не на месяц, а на термометр в грунте. Для большинства культур земля должна прогреться хотя бы до 12–14 градусов на глубине около 10 см. Томаты комфортно чувствуют себя при 14–15 градусах, перцам и баклажанам нужно еще теплее — около 16–18. Огурцы самые капризные: им подавай не меньше 18 градусов, иначе рост сразу тормозится.

Есть еще один важный момент — ночные температуры. Если в теплице холоднее 8 градусов, рассада получает стресс и может долго восстанавливаться. Поэтому в прохладные периоды многие накрывают посадки агроволокном прямо внутри теплицы.

Срок рассады тоже имеет значение. Переросшие кусты приживаются хуже. Томаты лучше высаживать в возрасте 55–65 дней, перцы и баклажаны — до 75 дней, огурцы — совсем молодыми, примерно через месяц после всходов.

Перед посадкой землю полезно заранее прогреть: пролить теплой водой и накрыть пленкой. Так грунт быстрее набирает нужную температуру, и растения легче приживаются.

Главное правило простое: не спешить с датами, а проверять землю. Теплый грунт дает быстрый старт, крепкие корни и здоровый урожай без долгих «раскачек» после пересадки.

Пиретрум, известный также как далматская ромашка, — это не просто красивый цветок для дачи, а настоящий природный защитник вашего участка.

Проверено редакцией
Общество
советы
сады
рассады
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое детей выпали из окна в Подмосковье
Подросток без прав сел за руль и оказался на дне водоема
Школьник попал под украинский удар в Шебекино
Европейские лидеры задумались о переговорах с Путиным
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на АЗС в Пятигорске
Магнитные бури сегодня, 16 мая: что завтра, рассеянность, головные боли
Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно
Российский фигурист раскрыл правду о безопасности в США
«Это шизофрения»: Захарова жестко раскритиковала резолюцию ЕП к КНР
Строитель изменил многолетней привычке и выиграл целое состояние
Россиянке по ошибке прислали видео с истязанием ребенка из ОАЭ
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитого паука
Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске
На Крымском мосту возникла гигантская очередь
ВСУ попытались нанести удар по ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе
«Расизм и ксенофобия»: Захарова о слабостях «цивилизованных европейцев»
«Барселону» решил покинуть ведущий нападающий
Политолог раскрыл, почему США раздувают конфликт с лабораториями на Украине
«Преступная империя»: Захарова обвинила Киев в торговле детьми
Стали известны последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.