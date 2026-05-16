Опять рассада встала колом: теплица работает, только когда земля уже теплая внутри

Многие торопятся высадить рассаду в теплицу по календарю, а потом удивляются: растения стоят, болеют и почти не растут. Все потому, что решает не дата, а температура почвы. Если земля холодная, корни просто «замирают» и не могут нормально питать куст.

Опытные дачники всегда смотрят не на месяц, а на термометр в грунте. Для большинства культур земля должна прогреться хотя бы до 12–14 градусов на глубине около 10 см. Томаты комфортно чувствуют себя при 14–15 градусах, перцам и баклажанам нужно еще теплее — около 16–18. Огурцы самые капризные: им подавай не меньше 18 градусов, иначе рост сразу тормозится.

Есть еще один важный момент — ночные температуры. Если в теплице холоднее 8 градусов, рассада получает стресс и может долго восстанавливаться. Поэтому в прохладные периоды многие накрывают посадки агроволокном прямо внутри теплицы.

Срок рассады тоже имеет значение. Переросшие кусты приживаются хуже. Томаты лучше высаживать в возрасте 55–65 дней, перцы и баклажаны — до 75 дней, огурцы — совсем молодыми, примерно через месяц после всходов.

Перед посадкой землю полезно заранее прогреть: пролить теплой водой и накрыть пленкой. Так грунт быстрее набирает нужную температуру, и растения легче приживаются.

Главное правило простое: не спешить с датами, а проверять землю. Теплый грунт дает быстрый старт, крепкие корни и здоровый урожай без долгих «раскачек» после пересадки.

