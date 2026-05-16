Приметы 16 мая — Мавра Молочница: зачем готовить щи и как лечиться крапивой

Верующие 16 мая чествуют мучеников Тимофея и Мавру. В народе этот день получил ласковое название Мавра Молочница или Мавра — Зеленые щи. Это время, когда весна окончательно переходит в фазу буйного роста: в огородах и лесах появляется первая съедобная зелень, а коровы, наевшись свежей сочной травы, начинают давать самое густое и вкусное молоко в году.

Погодные приметы на Мавру, 16 мая

Погода в этот день подсказывала, каким будет урожай и стоит ли опасаться летних бурь.

Обильная роса утром — к хорошему урожаю огурцов и богатому лету.

Если на Мавру зацвела черемуха — жди похолодания (черемуховые холода обычно длятся 3–4 дня).

Чем раньше зацвела черемуха — тем жарче будет лето.

Если дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 16 мая

Много майских жуков — к засушливому маю и июню.

Гуси и утки часто машут крыльями — к скорому дождю или грозе.

Что можно и нельзя делать по приметам в мае

Что можно и нужно делать 16 мая: варим щи

На Мавру стол становился намного богаче благодаря дарам природы.

К этому дню зимние запасы капусты обычно заканчивались. Хозяйки шли собирать молодую крапиву, щавель, лебеду и сныть. Верили, что «щи из крапивы — для здоровья диво». Считалось, что такая еда очищает кровь после долгой зимы.

16 мая крапива считалась не просто сорняком, а мощным защитником. Стеблями крапивы легонько стегали друг друга на здоровье. Пучки крапивы вешали над входом в дом и хлев, чтобы отогнать нечистую силу, которая боится жгучей травы.

Что еще следовало делать 16 мая по приметам?

Варить щи из первой зелени. Это главный ритуал дня для укрепления иммунитета всей семьи.

Пить свежее молоко. Считалось, что молоко на Мавру обладает целебными свойствами и помогает при лечении простуд.

Сажать капусту. Верили, что посаженная сегодня рассада будет защищена от вредителей и даст тугие кочаны.

Заниматься домашними делами. Суббота на Мавру — отличное время для легкой уборки и подготовки сада к лету.

Ходить босиком по траве. Если утро выдалось росистым, пройтись по траве означало смыть с себя все печали.

Запреты мая по приметам

Что нельзя делать 16 мая

Проливать молоко. Это считалось очень дурным знаком, сулящим семейные ссоры или финансовые затруднения.

Ругаться и сквернословить. Любой негатив в этот день может отравить первую нежную зелень в саду, верили наши предки.

Начинать строительство дома. Старики говорили, что жилье, начатое на Мавру, будет неуютным или холодным.

Покупать или дарить носовые платки. Существовало суеверие, что это к скорым слезам или печальным известиям.

Грустить из-за погоды. Даже если наступили черемуховые холода, их нужно встречать с радостью.

