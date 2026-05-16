Приметы 16 мая — Мавра Молочница: зачем готовить щи и как лечиться крапивой

Приметы 16 мая
Верующие 16 мая чествуют мучеников Тимофея и Мавру. В народе этот день получил ласковое название Мавра Молочница или Мавра — Зеленые щи. Это время, когда весна окончательно переходит в фазу буйного роста: в огородах и лесах появляется первая съедобная зелень, а коровы, наевшись свежей сочной травы, начинают давать самое густое и вкусное молоко в году.

Погодные приметы на Мавру, 16 мая

Погода в этот день подсказывала, каким будет урожай и стоит ли опасаться летних бурь.

  • Обильная роса утром — к хорошему урожаю огурцов и богатому лету.

  • Если на Мавру зацвела черемуха — жди похолодания (черемуховые холода обычно длятся 3–4 дня).

  • Чем раньше зацвела черемуха — тем жарче будет лето.

  • Если дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 16 мая

  • Много майских жуков — к засушливому маю и июню.

  • Гуси и утки часто машут крыльями — к скорому дождю или грозе.

Что можно и нельзя делать по приметам в мае

Что можно и нужно делать 16 мая: варим щи

На Мавру стол становился намного богаче благодаря дарам природы.

К этому дню зимние запасы капусты обычно заканчивались. Хозяйки шли собирать молодую крапиву, щавель, лебеду и сныть. Верили, что «щи из крапивы — для здоровья диво». Считалось, что такая еда очищает кровь после долгой зимы.

16 мая крапива считалась не просто сорняком, а мощным защитником. Стеблями крапивы легонько стегали друг друга на здоровье. Пучки крапивы вешали над входом в дом и хлев, чтобы отогнать нечистую силу, которая боится жгучей травы.

Что еще следовало делать 16 мая по приметам?

  • Варить щи из первой зелени. Это главный ритуал дня для укрепления иммунитета всей семьи.

  • Пить свежее молоко. Считалось, что молоко на Мавру обладает целебными свойствами и помогает при лечении простуд.

  • Сажать капусту. Верили, что посаженная сегодня рассада будет защищена от вредителей и даст тугие кочаны.

  • Заниматься домашними делами. Суббота на Мавру — отличное время для легкой уборки и подготовки сада к лету.

  • Ходить босиком по траве. Если утро выдалось росистым, пройтись по траве означало смыть с себя все печали.

Запреты мая по приметам

Что нельзя делать 16 мая

  • Проливать молоко. Это считалось очень дурным знаком, сулящим семейные ссоры или финансовые затруднения.

  • Ругаться и сквернословить. Любой негатив в этот день может отравить первую нежную зелень в саду, верили наши предки.

  • Начинать строительство дома. Старики говорили, что жилье, начатое на Мавру, будет неуютным или холодным.

  • Покупать или дарить носовые платки. Существовало суеверие, что это к скорым слезам или печальным известиям.

  • Грустить из-за погоды. Даже если наступили черемуховые холода, их нужно встречать с радостью.

Анастасия Фомина
