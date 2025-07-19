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19 июля 2025 в 12:00

Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай и помогаем «колобкам»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай! Капуста должна быть тугим «колобком», но иногда листья растут вразнобой, и кочан не завязывается. В чем причина и как это исправить?

Почему капуста не формирует кочан?

  • Нехватка света – капусте нужно минимум 6–8 часов солнца в день.
  • Дефицит питания – мало фосфора, калия или бора.
  • Неправильный полив – пересыхание или переувлажнение почвы.
  • Поздний сорт – если посадили позднюю капусту в холодном регионе, она может не успеть завязаться.

Как срочно спасти капусту?

  • Подкормка калием и фосфором – разведите монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) или используйте зольный настой (2 стакана золы на 10 л, настаивать сутки).
  • Борная кислота (2 г на 10 л) – опрыскайте листья, чтобы стимулировать завязь.
  • Нормализуйте полив – почва должна быть влажной, но не мокрой (10–15 л воды на растение 2–3 раза в неделю).
  • Притеняйте от жары – если стоит зной выше +30°C, накиньте на капусту белый спанбонд.

Профилактика на будущий год

  • Сажайте скороспелые сорта (Июньская, Казачок).
  • Вносите перегной и золу при посадке.
  • Соблюдайте севооборот – не сажайте капусту после редиса, репы или горчицы.

Вывод: если кочан не завязывается – не паникуйте! Срочно подкормите капусту, отрегулируйте полив и защитите от стрессов. Тогда сочные «колобки» не заставят себя ждать!

Ранее мы рассказывали, как вырастить урожай без химии! 9 лучших подкормок для овощей.

капуста
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огороды
подкормки
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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