Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай и помогаем «колобкам»

Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай! Капуста должна быть тугим «колобком», но иногда листья растут вразнобой, и кочан не завязывается. В чем причина и как это исправить?
Почему капуста не формирует кочан?
- Нехватка света – капусте нужно минимум 6–8 часов солнца в день.
- Дефицит питания – мало фосфора, калия или бора.
- Неправильный полив – пересыхание или переувлажнение почвы.
- Поздний сорт – если посадили позднюю капусту в холодном регионе, она может не успеть завязаться.
Как срочно спасти капусту?
- Подкормка калием и фосфором – разведите монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) или используйте зольный настой (2 стакана золы на 10 л, настаивать сутки).
- Борная кислота (2 г на 10 л) – опрыскайте листья, чтобы стимулировать завязь.
- Нормализуйте полив – почва должна быть влажной, но не мокрой (10–15 л воды на растение 2–3 раза в неделю).
- Притеняйте от жары – если стоит зной выше +30°C, накиньте на капусту белый спанбонд.
Профилактика на будущий год
- Сажайте скороспелые сорта (Июньская, Казачок).
- Вносите перегной и золу при посадке.
- Соблюдайте севооборот – не сажайте капусту после редиса, репы или горчицы.
Вывод: если кочан не завязывается – не паникуйте! Срочно подкормите капусту, отрегулируйте полив и защитите от стрессов. Тогда сочные «колобки» не заставят себя ждать!
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