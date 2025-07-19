Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай и помогаем «колобкам»

Капуста не формирует кочан? Срочно спасаем урожай! Капуста должна быть тугим «колобком», но иногда листья растут вразнобой, и кочан не завязывается. В чем причина и как это исправить?

Почему капуста не формирует кочан?

Нехватка света – капусте нужно минимум 6–8 часов солнца в день.

Дефицит питания – мало фосфора, калия или бора.

Неправильный полив – пересыхание или переувлажнение почвы.

Поздний сорт – если посадили позднюю капусту в холодном регионе, она может не успеть завязаться.

Как срочно спасти капусту?

Подкормка калием и фосфором – разведите монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) или используйте зольный настой (2 стакана золы на 10 л, настаивать сутки).

Борная кислота (2 г на 10 л) – опрыскайте листья, чтобы стимулировать завязь.

Нормализуйте полив – почва должна быть влажной, но не мокрой (10–15 л воды на растение 2–3 раза в неделю).

Притеняйте от жары – если стоит зной выше +30°C, накиньте на капусту белый спанбонд.

Профилактика на будущий год

Сажайте скороспелые сорта (Июньская, Казачок).

Вносите перегной и золу при посадке.

Соблюдайте севооборот – не сажайте капусту после редиса, репы или горчицы.

Вывод: если кочан не завязывается – не паникуйте! Срочно подкормите капусту, отрегулируйте полив и защитите от стрессов. Тогда сочные «колобки» не заставят себя ждать!

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