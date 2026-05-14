Приметы 14 мая — Еремей Запашник: трудимся в огороде и считаем деньги

Что нужно делать по приметам в мае?

В народном календаре 14 мая — день пророка Иеремии, которого на Руси величали Еремеем Запашником или Запрягальником. Это одна из самых важных дат для земледельца: считалось, что именно сегодня святой Еремей сам запрягает небесную колесницу и объезжает поля, помогая тем, кто не ленится.

Погодные приметы на Еремея, 14 мая

Погода в этот день считалась решающей для всего летнего сезона. Старики говорили: на Еремея погоже — и уборка хлеба будет пригожа.

Ясный и солнечный рассвет — лето будет жарким, а урожай — богатым.

Вечерняя роса не выпала — завтра жди дождя или сильного ветра.

Непогода и дождь на Еремея — зима будет ранней, морозной и очень суровой.

Муравьи ведут себя беспокойно — к затяжным ливням в июне.

Если на небе видны плотные белые облака — возможен град.

Слышно громкое кваканье лягушек — пора сеять овес.

Что можно и нужно делать 14 мая

День 14 мая был наполнен суевериями о работе в поле. Еремей помогает только тем, кто встал с первыми лучами солнца.

Сеять наши предки начинали в полном молчании, стараясь не привлекать внимания птиц и злых духов, чтобы те не склевали будущую прибыль. Перед началом пахоты было принято низко поклониться на три стороны (кроме севера), прося у земли прощения за то, что ее тревожат плугом.

Любое растение, посаженное сегодня, по поверьям, будет иметь крепкие корни.

14 мая также следовало печь обрядовое печенье. Хозяйки готовили жаворонков или хлебцы в форме инструментов, чтобы привлечь удачу в хозяйстве.

День также хорош для того, чтобы свести дебет с кредитом, но только внутри семьи.

Отношение к инструментам сегодня определяет, как долго они прослужат. Поэтому самое время почистить и смазать инвентарь.

Чего нельзя делать 14 мая

Самое строгое правило дня — ничего не давать взаймы. Ни денег, ни хлеба, ни даже соли. Верили, что вместе с отданным предметом из дома уходит удача на весь год. А еще это сулит плохой урожай. Земля долги не любит — говорили в старину.

Что еще нельзя делать по народным приметам?

Лениться и долго спать. Проспать рассвет на Еремея — значит добровольно отдать свою удачу соседям.

Жаловаться на усталость. Считалось, что если роптать на тяжелую работу сегодня, силы покинут человека до самой осени.

Пересаживать комнатные цветы. Верили, что они могут забрать энергию у домочадцев и сами не приживутся.

Оставлять невымытую посуду на ночь. Грязная посуда на Еремея — к запутанным делам и путанице в мыслях.

