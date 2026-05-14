14 мая 2026 в 00:05

Приметы 14 мая — Еремей Запашник: трудимся в огороде и считаем деньги

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 14 мая — день пророка Иеремии, которого на Руси величали Еремеем Запашником или Запрягальником. Это одна из самых важных дат для земледельца: считалось, что именно сегодня святой Еремей сам запрягает небесную колесницу и объезжает поля, помогая тем, кто не ленится.

Погодные приметы на Еремея, 14 мая

Погода в этот день считалась решающей для всего летнего сезона. Старики говорили: на Еремея погоже — и уборка хлеба будет пригожа.

  • Ясный и солнечный рассвет — лето будет жарким, а урожай — богатым.

  • Вечерняя роса не выпала — завтра жди дождя или сильного ветра.

  • Непогода и дождь на Еремея — зима будет ранней, морозной и очень суровой.

  • Муравьи ведут себя беспокойно — к затяжным ливням в июне.

  • Если на небе видны плотные белые облака — возможен град.

  • Слышно громкое кваканье лягушек — пора сеять овес.

Что можно и нужно делать 14 мая

День 14 мая был наполнен суевериями о работе в поле. Еремей помогает только тем, кто встал с первыми лучами солнца.

Сеять наши предки начинали в полном молчании, стараясь не привлекать внимания птиц и злых духов, чтобы те не склевали будущую прибыль. Перед началом пахоты было принято низко поклониться на три стороны (кроме севера), прося у земли прощения за то, что ее тревожат плугом.

Любое растение, посаженное сегодня, по поверьям, будет иметь крепкие корни.

14 мая также следовало печь обрядовое печенье. Хозяйки готовили жаворонков или хлебцы в форме инструментов, чтобы привлечь удачу в хозяйстве.

День также хорош для того, чтобы свести дебет с кредитом, но только внутри семьи.

Отношение к инструментам сегодня определяет, как долго они прослужат. Поэтому самое время почистить и смазать инвентарь.

Чего нельзя делать 14 мая

Самое строгое правило дня — ничего не давать взаймы. Ни денег, ни хлеба, ни даже соли. Верили, что вместе с отданным предметом из дома уходит удача на весь год. А еще это сулит плохой урожай. Земля долги не любит — говорили в старину.

Что еще нельзя делать по народным приметам?

  • Лениться и долго спать. Проспать рассвет на Еремея — значит добровольно отдать свою удачу соседям.

  • Жаловаться на усталость. Считалось, что если роптать на тяжелую работу сегодня, силы покинут человека до самой осени.

  • Пересаживать комнатные цветы. Верили, что они могут забрать энергию у домочадцев и сами не приживутся.

  • Оставлять невымытую посуду на ночь. Грязная посуда на Еремея — к запутанным делам и путанице в мыслях.

Анастасия Фомина
