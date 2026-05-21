Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:15

Тля осыпается дождем: раствор, который парализует и сжигает вредителя за минуты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы тля осыпалась с растений как после урагана и упала кверху лапками, не обязательно покупать дорогие яды. Достаточно приготовить домашний раствор, который парализует и сжигает вредителя за считаные минуты.

Самый быстрый вариант — уксусно-мыльная смесь: на 10 литров воды добавьте 10 чайных ложек 9%-го уксуса, 3 столовые ложки жидкого или натертого хозяйственного мыла и 100 мл лукового отвара. Уксусная кислота буквально разъедает тело насекомого, а мыльная пленка обездвиживает тлю и запечатывает ее на листе — эффект держится даже после дождя.

Для усиленного варианта используйте дегтярное мыло: 100 г натертого мыла разведите в 10 литрах теплой воды. Резкий запах дегтя тля не выносит, а мыльная пленка мешает ей закрепляться на побегах. Опрыскивать нужно обильно, особенно с нижней стороны листьев, где прячутся основные колонии. Уже через 10–15 минут после обработки вредители начнут падать, а при повторном опрыскивании через 3–5 дней исчезнут полностью.

Ранее были названы цветы-диффузоры: сажаете 3 растения — и сад благоухает с раннего лета до глубокой осени.

Проверено редакцией
Читайте также
Стала известна новая схема взлома банковских карт
Общество
Стала известна новая схема взлома банковских карт
Почему не работает Telegram сегодня, 21 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 21 мая: замедление, когда заблокируют
Капельный полив из пятилитровых бутылок и ушных палочек: забудьте о лейке на все лето
Общество
Капельный полив из пятилитровых бутылок и ушных палочек: забудьте о лейке на все лето
Все посадили — и я посадил: цветы, которые кажутся слишком простыми, а потом становятся любимыми в саду
Общество
Все посадили — и я посадил: цветы, которые кажутся слишком простыми, а потом становятся любимыми в саду
Что обязательно сделать в саду в конце мая: чек-лист для богатого урожая
Семья и жизнь
Что обязательно сделать в саду в конце мая: чек-лист для богатого урожая
Общество
дачи
огороды
вредители
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Аналитик объяснил, почему снизились цены на ряд товаров
Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.