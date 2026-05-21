Тля осыпается дождем: раствор, который парализует и сжигает вредителя за минуты

Чтобы тля осыпалась с растений как после урагана и упала кверху лапками, не обязательно покупать дорогие яды. Достаточно приготовить домашний раствор, который парализует и сжигает вредителя за считаные минуты.

Самый быстрый вариант — уксусно-мыльная смесь: на 10 литров воды добавьте 10 чайных ложек 9%-го уксуса, 3 столовые ложки жидкого или натертого хозяйственного мыла и 100 мл лукового отвара. Уксусная кислота буквально разъедает тело насекомого, а мыльная пленка обездвиживает тлю и запечатывает ее на листе — эффект держится даже после дождя.

Для усиленного варианта используйте дегтярное мыло: 100 г натертого мыла разведите в 10 литрах теплой воды. Резкий запах дегтя тля не выносит, а мыльная пленка мешает ей закрепляться на побегах. Опрыскивать нужно обильно, особенно с нижней стороны листьев, где прячутся основные колонии. Уже через 10–15 минут после обработки вредители начнут падать, а при повторном опрыскивании через 3–5 дней исчезнут полностью.

