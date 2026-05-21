21 мая 2026 в 07:30

Капельный полив из пятилитровых бутылок и ушных палочек: забудьте о лейке на все лето

Фото: D-NEWS.ru
Если вы устали каждый день таскать лейки или переживаете, что растения засохнут в ваше отсутствие, сделайте капельный полив из обычных пятилитровых бутылок и ватных ушных палочек.

Возьмите чистую бутылку, отступите от дна 3–5 см и сделайте по бокам 2–4 небольших отверстия шилом или гвоздем. В отверстия вставьте разрезанную пополам ватную ушную палочку ватной головкой наружу.

Палочка будет играть роль фитиля: вода из бутылки медленно пропитывает вату, а из нее по капле сочится в землю прямо к корням. Воткните бутылку в землю горлышком вверх (крышку накручивать не нужно) так, чтобы ватные палочки смотрели в сторону растений. Наполните бутылку водой — она будет постепенно вытекать, увлажняя почву ровно настолько, насколько нужно.

Одна 5-литровая бутылка обеспечит поливом 2-3 куста помидоров или перцев в течение 5–7 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова на личном опыте убедилась, что такой капельный полив спасает в дни, когда нет возможности регулярно приезжать на дачу и поливать растения, однако от лейки на все лето он дачников не избавит. Без тщательного полива время от времени будет не обойтись.

Ранее были названы цветы, которые можно сеять когда угодно — и в мае, и в июне.

дачи
огороды
лайфхаки
Дарья Иванова
