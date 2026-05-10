День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:45

Никаких сроков посадки, сею когда хочу — и в мае, и в июне: эти 5 цветов зацветают сразу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Существует целый ряд цветов, с которыми опоздать с посадкой просто невозможно — их можно смело сеять и в мае, и даже в июне, и они обязательно порадуют вас пышным цветением в этом же сезоне.

Лидером среди таких культур является космея: это растение с ажурной листвой и нежными «ромашками» растет очень быстро. Еще один вариант — яркая настурция, которая зацветает уже через 28–35 дней после посева, образуя красивый ковер из оранжевых и красных цветов.

Невероятно вынослива и неприхотлива календула: она устойчива к жаре и холодам, цветет до глубокой осени и к тому же обладает целебными свойствами. Бархатцы, помимо красоты, славятся своей способностью отпугивать вредителей; они прекрасно растут при посадке даже в летние месяцы.

Для создания низкорослых ароматных бордюров или подвесных кашпо идеально подходит алиссум. Обратите внимание и на годецию — ее шелковистые бутоны, похожие на азалию, украсят ваш сад в этом же году. Цинния, теплолюбивая, но очень быстрая культура, способна зацвести через 5–8 дней после появления всходов.

Ранее был назван цветок на замену петунии и бегонии — для клумб, кашпо и балконов: на одном кусте до 50 цветков.

Проверено редакцией
Читайте также
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Общество
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
«Лавандовый раф» внесли в базу «Миротворца»
Общество
«Лавандовый раф» внесли в базу «Миротворца»
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Общество
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Общество
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Сажаю в мае — цветет с июля 60 дней без остановки: многолетник, который путают с сакурой
Общество
Сажаю в мае — цветет с июля 60 дней без остановки: многолетник, который путают с сакурой
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.