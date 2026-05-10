Никаких сроков посадки, сею когда хочу — и в мае, и в июне: эти 5 цветов зацветают сразу

Существует целый ряд цветов, с которыми опоздать с посадкой просто невозможно — их можно смело сеять и в мае, и даже в июне, и они обязательно порадуют вас пышным цветением в этом же сезоне.

Лидером среди таких культур является космея: это растение с ажурной листвой и нежными «ромашками» растет очень быстро. Еще один вариант — яркая настурция, которая зацветает уже через 28–35 дней после посева, образуя красивый ковер из оранжевых и красных цветов.

Невероятно вынослива и неприхотлива календула: она устойчива к жаре и холодам, цветет до глубокой осени и к тому же обладает целебными свойствами. Бархатцы, помимо красоты, славятся своей способностью отпугивать вредителей; они прекрасно растут при посадке даже в летние месяцы.

Для создания низкорослых ароматных бордюров или подвесных кашпо идеально подходит алиссум. Обратите внимание и на годецию — ее шелковистые бутоны, похожие на азалию, украсят ваш сад в этом же году. Цинния, теплолюбивая, но очень быстрая культура, способна зацвести через 5–8 дней после появления всходов.

