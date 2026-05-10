Сажаю в мае — цветет с июля 60 дней без остановки: многолетник, который путают с сакурой

Лапчатка непальская «Мисс Вильмонт» — это настоящее открытие для дачи, многолетник, который при минимальных усилиях создает в саду праздник цвета.

Ее главное преимущество — потрясающе продолжительное и обильное цветение, которое стартует в июне и продолжается 50–60 дней — с июля по август, а иногда и до сентября.

В этот период куст высотой до 50 см превращается в роскошный букет, усыпанный множеством изящных цветков-«блюдец» диаметром 3-4 см. Это зрелище напоминает невесомое кружево из нежно-розовых лепестков с насыщенным темно-вишневым глазком в центре, за что растение часто путают с цветущей веткой сакуры. Лапчатка отличается высокой морозостойкостью, нетребовательна к почвам и практически не болеет.

Размножают ее семенами, которые можно сеять на рассаду с февраля по апрель или сразу в открытый грунт в мае. Сеянцы зацветают на второй год. Для посадки выбирают самое солнечное место, так как в тени цветение будет скудным.

