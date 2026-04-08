Полезная намазка за копейки. Готовлю сразу 3 варианта: с зеленью, ветчиной и грибами. Вкуснее магазинной — проверяйте!

Основа для всех трех намазок — творог и сметана. Я беру творог 5–9%, сметану 15–20%. Взбиваю блендером до кремовой, однородной текстуры. Творог перестает быть зернистым, становится нежным, воздушным. Именно на этой базе и держится вся вкусовая магия.

Что понадобится для основы

Для всех трех вариантов: 400 г творога (5–9%), 100 г сметаны (15–20%), соль и черный перец по вкусу. Для намазки с зеленью: пучок укропа, пучок петрушки, несколько перьев зеленого лука, 2 зубчика чеснока. Для намазки с ветчиной: 150 г ветчины (или вареной колбасы), 1 чайная ложка горчицы. Для намазки с грибами: 200 г шампиньонов, 1 луковица, растительное масло для жарки.

Как я их готовлю

Готовлю творожную основу: в миске смешиваю творог и сметану, пробиваю погружным блендером до однородной, кремообразной консистенции. Солю и перчу. Делю основу на три равные части.

Для намазки с зеленью: укроп, петрушку и зеленый лук мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю с одной частью основы.

Для намазки с ветчиной: ветчину нарезаю мелкими кубиками, смешиваю с горчицей и одной частью основы.

Для намазки с грибами: лук и грибы мелко нарезаю, обжариваю на растительном масле до золотистости и выпаривания жидкости. Остужаю, измельчаю ножом (не в блендер, а чтобы оставались кусочки). Смешиваю с оставшейся основой.

Каждую намазку перекладываю в отдельный контейнер. Храню в холодильнике до 5 дней.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.