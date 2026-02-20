Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 09:40

Голландский блин-пирог с яблоками — готовится за 20 минут, проще шарлотки

Голландский пирог из блина Голландский пирог из блина Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте: в духовке поднимается пышный золотистый блин, образуя высокие бортики, а внутри его ждет ароматная яблочная начинка в пряной карамели. Это не магия, а голландский блин-пирог — гибрид тонкого тарта и нежной выпечки, который готовится в разы быстрее классического пирога.

Для начала включите духовку разогреваться до 210 градусов. Возьмите два крупных яблока (около 400 г), очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите 70 г сливочного масла, выложите яблоки, посыпьте 80 г сахара, чайной ложкой корицы и щепоткой мускатного ореха. Обжаривайте на среднем огне 10–15 минут, пока яблоки не станут мягкими и не покроются янтарной карамелью.

Пока начинка томится, займитесь тестом. В миске взбейте 3 яйца со щепоткой соли до легкой пены, влейте 120 мл молока и снова перемешайте. Постепенно всыпьте 70–80 г просеянной муки, взбивая венчиком до полного исчезновения комочков. Тесто получится жидким, почти как на блины.

Возьмите жаропрочную сковороду диаметром 22 см (без пластиковых ручек) или форму для выпечки. Поставьте ее на плиту, растопите 30 г сливочного масла и влейте тесто. Немедленно отправьте сковороду в разогретую духовку на 15–18 минут. Важнейшее правило: духовку не открывать! Блин начнет пузыриться, подниматься высокими волнами и зарумянится по краям.

Готовый блин выньте из духовки — он сразу слегка осядет, формируя бортики. Выложите в центр карамелизированные яблоки, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым. В разрезе это сочетание напоминает нежнейший десерт: хрустящие края, мягкая серединка и сочная фруктовая начинка.

  • Совет: добавьте в яблоки перед карамелизацией горсть измельченных грецких орехов.

Блинный торт «Роза»: готовим еще один простой десерт с блинами.

блины
Масленица
пироги
яблоки
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
десерты
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В кемеровском ТРЦ произошла драка
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Спасатели прибыли в село Амаранка после исчезновения вертолета с людьми
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.