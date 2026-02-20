Голландский блин-пирог с яблоками — готовится за 20 минут, проще шарлотки

Представьте: в духовке поднимается пышный золотистый блин, образуя высокие бортики, а внутри его ждет ароматная яблочная начинка в пряной карамели. Это не магия, а голландский блин-пирог — гибрид тонкого тарта и нежной выпечки, который готовится в разы быстрее классического пирога.

Для начала включите духовку разогреваться до 210 градусов. Возьмите два крупных яблока (около 400 г), очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите 70 г сливочного масла, выложите яблоки, посыпьте 80 г сахара, чайной ложкой корицы и щепоткой мускатного ореха. Обжаривайте на среднем огне 10–15 минут, пока яблоки не станут мягкими и не покроются янтарной карамелью.

Пока начинка томится, займитесь тестом. В миске взбейте 3 яйца со щепоткой соли до легкой пены, влейте 120 мл молока и снова перемешайте. Постепенно всыпьте 70–80 г просеянной муки, взбивая венчиком до полного исчезновения комочков. Тесто получится жидким, почти как на блины.

Возьмите жаропрочную сковороду диаметром 22 см (без пластиковых ручек) или форму для выпечки. Поставьте ее на плиту, растопите 30 г сливочного масла и влейте тесто. Немедленно отправьте сковороду в разогретую духовку на 15–18 минут. Важнейшее правило: духовку не открывать! Блин начнет пузыриться, подниматься высокими волнами и зарумянится по краям.

Готовый блин выньте из духовки — он сразу слегка осядет, формируя бортики. Выложите в центр карамелизированные яблоки, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым. В разрезе это сочетание напоминает нежнейший десерт: хрустящие края, мягкая серединка и сочная фруктовая начинка.

Совет: добавьте в яблоки перед карамелизацией горсть измельченных грецких орехов.

