Когда не хочу возиться с тестом, пеку печенье-пирог: любые замороженные ягоды подойдут в начинку

Когда не хочу возиться с тестом, пеку печенье-пирог. С этим рецептом в начинку подойдут любые замороженные ягоды. Вкус получается невероятным: хрустящая, рассыпчатая крошка сверху и снизу и сочная сердцевина из ягод.

Для приготовления понадобится: 200 г холодного сливочного масла, 200 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 300–400 г замороженных ягод (смородина, вишня, клубника), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Натрите на крупной терке холодное масло прямо в сухую смесь и быстро перетрите руками до состояния мучной крошки. Добавьте яйцо и замесите мягкое, неплотное тесто. Разделите его на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Большую часть равномерно утрамбуйте в прямоугольную или квадратную форму для выпечки. Сверху равномерно распределите замороженные ягоды, не размораживая их (можно слегка присыпать сахаром). Оставшееся тесто раскрошите руками поверх ягод в виде крупной крошки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета крошки. Дайте полностью остыть в форме, затем нарежьте на квадраты или прямоугольники.

