Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 07:54

Идеальный десерт, когда нет духовки: пирог «вверх ногами» с мандаринами. Нужны сковорода и 25 минут. Объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аромат жарящихся в карамели мандаринов — это запах праздника, уюта и зимнего волшебства. Этот пирог не только насыщает, но и создает особенную, теплую атмосферу в доме, собирая всех на кухне в ожидании чуда.

Сначала готовлю тесто. В миске венчиком взбиваю 2 яйца со 100 г сахара и щепоткой ванилина до легкой пены. Вливаю 150 мл молока и 80 мл растительного масла, перемешиваю. Просеиваю сверху 240 г муки и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое однородное тесто, по консистенции как густая сметана.

Беру сковороду с толстым дном и непригорающим покрытием диаметром 22–24 см. Растапливаю в ней 60 г сливочного масла на среднем огне. Добавляю 3 ст. л. сахара и, помешивая, жду, пока сахар растворится и смесь станет однородной и слегка золотистой (1–2 минуты).

7 мандаринов мою, очищаю от кожуры и белых пленок, разделяю на дольки. Выкладываю дольки в сковороду с карамелью в один слой. Обжариваю 2 минуты, чтобы мандарины пустили сок и пропитались карамелью.

Убавляю огонь до минимального. Очень аккуратно, чтобы не сместить мандарины, выливаю сверху приготовленное тесто. Разравниваю ложкой или лопаткой.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на маленьком огне 15–17 минут. Затем аккуратно переворачиваю пирог на плоскую тарелку или деревянную доску. Сдвигаю пирог обратно в сковороду (уже другой стороной вниз), накрываю крышкой и готовлю еще 8–10 минут. Подаю теплым или холодным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
В Институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В Институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Забудьте о мясе: блинчатые пирожки с пряной капустой и яблоками
Семья и жизнь
Забудьте о мясе: блинчатые пирожки с пряной капустой и яблоками
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Семья и жизнь
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Пряники для фанатов «Гарри Поттера»: тот самый вкус из Косого переулка. Мед, масло и 8 минут времени
Общество
Пряники для фанатов «Гарри Поттера»: тот самый вкус из Косого переулка. Мед, масло и 8 минут времени
еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы
С Россией захотели заключить мирный договор
Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху
В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО
ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»
Силовики задержали молодых поджигателей, которыми управляли из-за рубежа
Окружение Трампа сравнили с демонической свитой Воланда Булгакова
Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной
Синоптик раскрыл, сколько снега выпало в Москве за сутки
Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова
Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя
«Людоловы» Зеленского и генеральная битва: новости СВО к утру 20 февраля
Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд
Названы главные тренды внутреннего туризма в России
Известного ученого застрелили у собственного дома
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.