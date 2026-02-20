Забудьте о мясе: блинчатые пирожки с пряной капустой и яблоками

Тонкие блинчики легко превратить в эффектную закуску, если завернуть в них не банальное яйцо с луком, а пряную капусту с яблоком и зернами горчицы. Такая начинка получается одновременно кисленькой, сладковатой и пикантной, а по вкусу больше напоминает легкое ресторанное рагу, чем обычную тушеную капусту. При этом рецепт блинчатых пирожков остается понятным и доступным для домашней кухни.

Для теста понадобятся овсяная мука (200 г), крупные яйца (2 шт.), молоко (300 мл), крутой кипяток (100 мл), растительное масло (2 ст.л.), щепотка соли и сахар по вкусу. Для начинки возьмите белокочанную капусту (400 г), кислое яблоко с плотной мякотью (2 шт.), растительное масло (2 ст.л.), зернистую горчицу в маринаде (1,5 ст.л.), немного яблочного уксуса (1 ст.л.), соль и черный перец по вкусу. Капусту нашинкуйте очень тонко, яблоки нарежьте мелкими кубиками, сначала быстро обжарьте все на сильном огне, затем подлейте пару ложек воды и тушите под крышкой 10–12 минут до мягкости, в конце вмешайте зерна горчицы и уксус и дайте начинке полностью остыть.

Из теста испеките тонкие блины на сухой, хорошо разогретой сковороде, выкладывайте по ложке капустной начинки и сворачивайте плотными конвертиками — это и будут ваши блинчатые пирожки. Для более выраженного вкуса и хруста можно уложить их в форму, смазать маслом и запекать 7–8 минут при 190 градусах до легкого зарумянивания. Подавайте такие пирожки горячими со сметаной или натуральным йогуртом — они подойдут и для сытного ужина без мяса, и как интересная закуска к праздничному столу.

Пищевая ценность на 100 г готового блюда подходит для следящих за калорийностью. Благодаря капусте и яблокам в составе много пищевых волокон, а невысокая калорийность делает такую выпечку уместной даже в более легком рационе.

Калорийность на 100 г: 120 ккал.

БЖУ: 4,1/4,8/14,8.

