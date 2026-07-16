Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:21

Масалитин объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ

Масалитин: Англии нужно было лишить Аргентину мяча, а не прижиматься к воротам

Джуд Беллингем из Англии (слева) и Леандро Паредес из Аргентины (справа) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу Джуд Беллингем из Англии (слева) и Леандро Паредес из Аргентины (справа) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Аргентины хорошо воспользовалась изменениями в команде Англии, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он также добавил, что англичанам было необходимо сбить темп соперника, а не прижиматься к своим воротам.

Аргентина играла грубо, на грани фола, и все изменил гол англичан. Захотели сохранить счет, выпустили пятого защитника. Соперник этим хорошо воспользовался. Пока приходили в себя пропустили второй. Аргентинцы взвинтили темп и это привело к успеху. Англичанам надо было забирать контроль мяча и играть в квадрат, чтобы сбить темп соперника, а они начали тупо отбиваться, — сказал Масалитин.

Матч между Англией и Аргентиной завершился со счетом 1:2. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте аргентинцы ответили точными ударами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й. Оба раза ассистентом выступил Месси. В рещающем матче мундиаля Аргентина сыграет с Испанией, встреча состоится 19 июля.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой восхитился звездным нападающим Лионелем Месси. Он отметил, что еще при счете 0:1 был уверен в том, что аргентинцы вернутся в игру. Мостовой отметил, что уже можно было бы отдать «Золотой мяч» на хранение Месси или создать для него индивидуальную награду за все достижения.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Англия
Аргентина
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK продали RuStore: смена домена, удаление приложений, что это значит
Трассу «М-12» до Тюмени планируют открыть в декабре
В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.