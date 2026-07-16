Джуд Беллингем из Англии (слева) и Леандро Паредес из Аргентины (справа) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу

Масалитин объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ Масалитин: Англии нужно было лишить Аргентину мяча, а не прижиматься к воротам

Сборная Аргентины хорошо воспользовалась изменениями в команде Англии, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он также добавил, что англичанам было необходимо сбить темп соперника, а не прижиматься к своим воротам.

Аргентина играла грубо, на грани фола, и все изменил гол англичан. Захотели сохранить счет, выпустили пятого защитника. Соперник этим хорошо воспользовался. Пока приходили в себя пропустили второй. Аргентинцы взвинтили темп и это привело к успеху. Англичанам надо было забирать контроль мяча и играть в квадрат, чтобы сбить темп соперника, а они начали тупо отбиваться, — сказал Масалитин.

Матч между Англией и Аргентиной завершился со счетом 1:2. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте аргентинцы ответили точными ударами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й. Оба раза ассистентом выступил Месси. В рещающем матче мундиаля Аргентина сыграет с Испанией, встреча состоится 19 июля.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой восхитился звездным нападающим Лионелем Месси. Он отметил, что еще при счете 0:1 был уверен в том, что аргентинцы вернутся в игру. Мостовой отметил, что уже можно было бы отдать «Золотой мяч» на хранение Месси или создать для него индивидуальную награду за все достижения.