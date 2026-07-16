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16 июля 2026 в 14:37

Африканский партнер предложил России провести совместный деловой форум

Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить совместный форум с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау предложила провести совместный с Россией деловой форум, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции с гвинейской коллегой. По его словам, которые приводит ТАСС, эта инициатива прозвучала в ходе переговоров.

Одна из идей, которая госпожа министр [Фатума Жау] выдвинула сегодня, — это подготовить Российско-Бисайский деловой форум. Условились, что каждая из сторон подготовит предложения о том, как этот форум мог бы сконцентрироваться на взаимно перспективных направлениях. Я считаю, что это очень хорошая идея, будем ее реализовывать, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе совместной встречи, запланированной на 17 июля, намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В Москве рассматривают предстоящий визит азербайджанского министра как продолжение доверительного политического диалога. Стороны также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

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