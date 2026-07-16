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16 июля 2026 в 14:36

Психолог дал советы, как избавиться от финансовой тревожности

Психолог Горшенин: план расходов и доходов снизит уровень финансовой тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Даже простой дневник расходов и доходов, а также примерный план действий в случае потери работы, помогут снизить уровень финансовой тревожности, заявил в беседе с «Радио 1» клинический психолог Кирилл Горшенин. По его словам, важно отделять это расстройство от чувства тревоги, которое считается неотъемлемой и важной частью психики.

Тревога эволюционно нужна для того, чтобы мобилизовать ресурсы и спастись от угрозы. В ситуации кризиса или нестабильности она функциональна. Сейчас нужно что-то придумать, как-то собраться, — напомнил Горшенин.

Он призвал стараться смотреть на ситуацию объективно и задавать себе вопросы по типу «Какая сумма есть сейчас?», «Какие риски реально существуют?» и «Какие страхи — лишь плод воображения?». Помимо этого, эксперт порекомендовал ограничить просмотр тревожного контента, в том числе негативных новостей.

Ранее психолог Ольга Медяник посоветовала нарастить доход для избавления от боязни бедности, или так называемой пениафобии. По ее мнению, следует отложить приличную сумму денег, которая позволит нормально жить следующие несколько лет. Это позволит снизить уровень тревожности и стресса.

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