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16 июля 2026 в 08:52

Не тяните со сбором чеснока: три простых приема помогут вырастить крепкие и крупные головки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хороший чеснок — это не только правильная посадка, но и грамотный уход перед уборкой. Несколько простых действий в июле помогут получить крупные головки, которые будут отлично храниться зимой.

За 2–3 недели до сбора подкормите чеснок фосфором и калием. Подойдут суперфосфат и калийное удобрение по инструкции или настой золы из трех стаканов на ведро воды. За 5–6 дней до уборки аккуратно завяжите ботву в узел — считается, что так питательные вещества лучше переходят в головку. За две недели полностью прекратите полив. О готовности чеснока подскажут пожелтевшие нижние листья при еще зеленой верхушке.

Автор Марина Макарова уже применила этот лайфхак и заметила, что после такой подготовки чеснок хранится заметно лучше. После уборки обязательно хорошо просушите головки в тени несколько дней — это поможет сохранить урожай до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что паутинный клещ способен испортить даже крепкие огурцы всего за несколько дней. Но чаще всего вредитель появляется неслучайно — его привлекают ошибки в уходе, которые легко исправить.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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